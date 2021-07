Gisseltakernes plan: Ta helikopter til uteservering og drikke øl

Onsdag 21. juli ble to fengselsbetjente tatt som gissel i høysikkerhetsfengselet Hällby i Sverige. Planen til gisseltakerne var blant annet å drikke utepils.

Klokken 12.20 onsdag fikk politiet i Sverige melding om at to innsatte hadde brutt seg inn i vaktrommet til høysikkerhetsfengselet Hällby utenfor Eskilstuna rundt 14 mil vest for Stockholm.

De innsatte hadde tatt to fengselsbetjenter til gissel.

Aftonbladet skriver nå om planene til gisseltakerne.

– Ikke kom inn!

Klokken 12:15 gikk den første alarmen i høysikkerhetsfengselet. Alarmen gikk i vaktrommet.

– Ikke kom inn, ellers kutter jeg dem, ropte en av de innsatte til de andre vaktene utenfor.

Gisseltakerne var bevæpnet med egenlagde våpen bestående av barberblader festet på tannbørster.

Gisseltakerne, begge menn som sitter inne for drap, kom først med krav om helikopter.

Etter hvert kom de med et mer absurd krav.

Dersom alle de innsatte fikk kebabpizza, så ville et av gislene bli sluppet ut.

Det første gisselet ble løslatt noen timer senere etter at politiet hadde hentet 20 kebabpizzaer hos den lokale pizzasjappa.

ET KRAV INNFRIDD: Det ene gisselet ble sluppet ut etter fem timer. I bytte fikk de innsatte pizza fra den lokale pizabakeren. Foto: Expressen

Det siste gisselet ble sluppet ut senere, etter over ni timer med forhandlinger.

Ville på bar

Institusjonssjef ved Hällby, Peter Kjällin, forteller at alt tyder på at gisseltakerne var sikre på at gisselsituasjonen skulle lyktes.

– Slik forhandlerne oppfattet det, hadde de en reel tro på at de ville få lov til å fly helikopter derfra.

Men Kjällin er derimot ikke like overbevist om at de hadde tenkt spesielt nøye gjennom planen.

Gisseltakerne hadde håpt å kunne ta helikopter til restaurant, men helikopteret som ankom fengselet var ikke til dem. Foto: Per Karlsson/tt

For etter at kebabpizzaen var fortært, ønsket gisseltakerne seg noe å drikke til maten.

– En av de innsatte hadde sett for seg at han ville til byen og ta en øl. Du hører deg selv; dette var mest sannsynlig ikke veldig gjennomtenkt.

Sommervikarer

Kjällin mener det ikke er snakk om noen rutinesvikt i forbindelse med hendelsen.

– Vi kan ikke plukke fra alle detaljene, vi har ingen juridisk rett til å gjøre det. Hver dag møtes personalet og går gjennom rutinene våre. Det er en av våre viktigste daglige oppgaver.

Gislene var en mann og en kvinne. Begge var vikarer ved fengselet.

– Generelt sett er ferievikarene våre veldig flinke til å følge rutiner. De er ofte de mest lojale og talentfulle betjente vi har. De får en 14-dagers introduksjon, men de får også stadig oppfølging fra mer erfarent personale, sier Kjällin .