Dønnum forlater Vålerenga - klar for belgisk fotball

Aron Dønnum (23) er klar for Standard Liège.

Aron Dønnum er klar for belgisk fotball. Vålerenga-vingen har til tide herjet i Eliteserien og har ønsket seg en overgang til utlandet.

TV 2 kunne for en uke siden erfare at Dønnum var klar for en overgang til Standard Liège. Fredag ble overgangen bekreftet av begge klubbene.

– Det er ikke noe hemmelighet at hvis det kommer noe bra, så har jeg lyst til å prøve meg i utlandet, uttalte Dønnum til TV 2 etter at han berget ett poeng mot Lillestrøm i det som ble hans siste kamp for klubben.

Til Vålerengas hjemmeside takker Dønnum Klanen for støtten:

– Kjære Klanen. Uten dere er vi ingenting. Verken jeg som spiller, eller Vålerenga som klubb. Jeg drar, men vi sees igjen. Dere vil alltid være i hjertet mitt.

– Tusen takk for meg. Nå var tiden kommet. Det har vært en fantastisk tid med opp- og nedturer, glede og frustrasjoner om hverandre, men med mest glede, legger han til.

Vålerengas sportssjef Jørgen Ingebrigtsen sier følgende til TV 2 om overgangen:

– Det er både med glede og sorg at vi sender de fleste videre, kanskje spesielt med Dønnum nå. Vi er der vi er i europeisk fotball handler det litt om å oppfylle drømmene til spillerne. Når tiden er inne er det naturlig at han skal få oppfylle drømmen sin.

Sportssjefen vil ikke gå inn på summer, men sier at Vålerenga er fornøyd med avtalen med den belgiske klubben. I tillegg har Oslo-klubben sikret seg prosenter ved et videresalg.

– Forhandlingene har pågått noen uker nå, tre-fire uker, en god stund. Det har vært en periode med ganske tøffe forhandlinger og så har vi jo kommet frem til noe vi begge er fornøyde med og litt misfornøyde med. Man gir og tar litt, sier sportssjefen og tilføyer:

– Fra min side skal man ønske seg mer, men vi hadde ikke solgt ham om vi ikke ble fornøyde. Så håper vi jo at han gjør det bra i Belgia så vi kan sitte med mer igjen også senere, sier Ingebrigtsen.

– En av de beste jeg har trent

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo er trist for at Dønnum, etter åtte å i klubbem. nå forlater Oslo-klubben midt i sesongen.

– Aron er en av de beste spillerne jeg har trent, og med den sesongen han hadde i fjor og ikke minst i år, så er han for god for Eliteserien, sier Fagermo.

– Da blir han solgt, og det er fantastisk av Aron å legge igjen så mye penger i Vålerenga. Han viser kjærlighet til klubben, legger Vålerenga-treneren til.

Standard Liège endte på 6. plass i den belgiske toppdivisjonen i fjor.