Konflikten tilspisser seg: – Verste situasjonen på 20 år

Taliban kontrollerer nå halvparten av distriktene i Afghanistan. Ekspertene er bekymret for utviklingen.

– Situasjonen i Afghanistan er på det verste siden USA gikk inn i 2001. De sivile dødsfallene har vært veldig høye det siste halvåret, sier Arne Strand, visedirektør ved Christian Michelsens Institutt til TV 2.

Han er av Norges fremste eksperter på Afghanistan.

Taliban har de siste ukene erobret store områder og kontrollerer nå over halvparten av landets provinser. Det bekreftet USAs forsvarssjef, general Mark Milley, onsdag, ifølge Politico.

Torsdag uttalte bevegelsen til det russiske nyhetsbyrået Ria at de kontrollerer 90 prosent av grenseovergangen til landet.

ØNSKER AVTALE: CMI-forsker Arne Strand mener Taliban reelt går for en forhandlingsløsning, men med bruk av alle pressmiddel. Foto: CMI

Fredag understreker Talibans talsperson at gruppen nekter å inngå en fredsavtale før president Ashraf Ghani trekker seg. Det melder AP.

– De håper nå at de siste utspillene rundt presidenten vil skape friksjoner innad i regjeringen. Der er det flere som er mer villig for en avtale, fortsetter Strand.

– Har det ikke travelt

Han får støtte fra forsker Kristian Berg Harpviken ved PRIO.

– Taliban har det ikke travelt med å komme i havn med forhandlingene. De har allerede fått store gjennomslag på fangeløslatelser.

FLERE HENRETTELSER: I Afghanistan foregår det nå store kampanjer med henrettelser av profilerte personer i sivilsamfunnene samt ansatte i styringsmakter og media, ifølge forsker Kristian Berg Harpviken. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Innen 31. august skal alle amerikanske styrker være ute av Afghanistan. Forsvarssjef Milley opplyser at 95 prosent av styrker og materiell er trukket ut. Taliban-opprørerne har vært på offensiven helt siden mai, da tilbaketrekkingen startet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Afghanske styrker har gjort seg helt avhengig av utenlandsk støtte. Samtidig har regjeringen gjort seg upopulær ved å sette inn guvernører i provinsene med mye korrupsjon. Det har gjort at Taliban nesten kan ha gått fritt inn områder, sier Strand og beskriver det som å måtte velge mellom «pest eller kolera» for befolkningen.

Må forhandle

Samtidig understreker forskerne at det er liten sjanse for at islamistgruppen tar landet med militær makt.

– De har ikke valgt å ta storbyene eller Kabul. De vet at da bruker USA luftvåpen som rammer de hardt. Av og til virker de nok tøffere enn de faktisk er, sier Strand.

– Taliban har sagt at de innser at makten må deles og at forhandlinger må til. Innad i den uttalelsen ligger det også selvkritikk fra da de satt med makten fra 1996 til 2001, understreker Harpviken.

PRESIDENT: Ashraf Ghani har så langt ikke villet innfri mange av kravene til Taliban og nekter å trekke seg. Presidenten står på at han er lovlig valgt, selv om valget er omstridt da kun 10 prosent av befolkningen deltok, opplyser forsker Arne Strand. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Selv om konflikten og motsetningene eskalerer, er det også oppløftende sider.

Harpviken trekker særskilt frem gruppens siste uttalelser om kvinner rettigheter. Taliban åpner nå for at kvinner kan delta i arbeidslivet og ta utdanning.

– Spørsmålet er om dette er så viktig at de kommer til å tvinge hele sin organisasjon til å forholde seg til kvinners rettigheter. I mange områder de har inntatt, har de ført en mye strengere praksis.

– Kjempeskritt for Taliban

Harpviken mener fredsavtalene i 2020 har vært ekstremt viktig for Talibans legitimitet internasjonalt. I 2018 uttalte USA at de ville gå i direkte forhandlinger med islamistgruppen, noe de hadde nektet tidligere.

– Dette var mot den afghanske regjeringens vilje og møtt med voldsomme protester fra styresmakter i Kabul, men til liten nytte. Det var et kjempeskritt for Taliban, og om mulig det motsatte for USA.

FREDSAVTALE: De siste ukene har delegasjoner fra Taliban vært på besøk i Moskva, Islamabad og Teheran. Det hadde vært utenkelig bare for få år siden, sier Harpviken. Her fra fredsforhandlingene mellom den afghanske regjeringen og Taliban i Qatar 18. juli. Foto: KARIM JAAFAR / AFP / NTB

Avtalen i februar 2020, hvor USA annonserte at alle amerikanske styrker skulle være ute i løpet av september, forsterket dette, ifølge PRIO-forskeren.

– Her fikk Taliban veldig mye og ga veldig lite i retur.

– Taper på fred

Både Strand og Harpviken er klare på at en forhandlingsløsning er eneste løsning, selv om det blir en form for kompromiss mellom en islamsk og demokratisk stat.

– Det vil føre til gnisninger i befolkingen. Samtidig er det mange som har mer å tape på fred, blant annet de som driver med verdens største produksjon av heroin. Der har både Taliban og regjeringen interesser på spill, påpeker Strand.