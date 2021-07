Overrasker med offensiv elbil-satsning: – Kommer til å vekke sterke følelser

Mercedes var tidlig ute med elektriske biler. B-klasse var førstemann ut i 2014. Den forsvant riktignok etter bare et par-tre år. Men likevel ruller det rundt 4.000 slike biler på norsk veier.

Siden har den tyske bilprodusenten fulgt opp med nye biler i EQ-serien, som elbilene der i gården kalles. EQC er allerede en suksess, og nå er EQA, EQB og EQV på vei inn. I disse dager letter de dessuten på sløret på den helt nye toppmodellen EQS (vi kommer snart med test!).

Satsingen på elektriske biler har med andre ord vært massiv fra den kanten. Vi tipper likevel at noen setter kaffen i vrangstrupen, når vi nå kan fortelle at Mercedes blir et helelektrisk bilmerke.

Det er rart med det. For de av oss som her levd en stund forbindes ofte nettopp Mercedes med store bensinmotorer. Dessuten var de tidlig ute med dieselmotorer i personbiler også.

Skal bruke MYE penger ...

Men det er altså snart en saga blott. For innen 2022 skal Mercedes ha elektriske modeller i alle segmentene selskapet betjener. Fra 2025 og utover vil alle nye kjøretøyarkitekturer være helelektriske. Kundene vil dermed kunne velge et helelektrisk alternativ for hver modell selskapet produserer. Det inkluderer ikke minst sportsbilene fra AMG-avdelingen. Elektrifiseringen kommer der, også.

For å gjøre dette skiftet mulig akselereres forskning- og utviklingsarbeidet. Totalt vil investeringene i elektriske kjøretøy mellom 2022 og 2030 utgjøre over 417 milliarder(!) kroner for den tyske bilprodusenten.

Tre nye helelektriske plattformer

I 2025 lanserer Mercedes tre helelektriske kjøretøyplattformer.

MB.EA vil dekke alle mellomstore til store personbiler og etablere et skalerbart modulsystem som den elektriske ryggraden for fremtidens EV-portefølje.

vil dekke alle mellomstore til store personbiler og etablere et skalerbart modulsystem som den elektriske ryggraden for fremtidens EV-portefølje. AMG.EA vil være en dedikert ytelsesplattform for elektriske kjøretøy som adresserer teknologi og ytelsesorienterte Mercedes-AMG-kunder.

vil være en dedikert ytelsesplattform for elektriske kjøretøy som adresserer teknologi og ytelsesorienterte Mercedes-AMG-kunder. VAN.EA innleder en ny æra for spesiallagde elektriske varebiler og lette nyttekjøretøy som vil bidra til utslippsfri transport.

Med oppkjøpet av elmotorselskapet YASA får Mercedes tilgang til motorteknologi og ekspertise for å utvikle neste generasjons motorer med høy ytelse. In-house elektriske motorer, som eATS 2.0, er en sentral del av strategien med et tydelig fokus på effektivitet og kostnader. Dette skriver selskapet i en pressemelding.

– Så ikke denne komme

Redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, er på tur med nettopp Mercedes. Her blir han bedre kjent med det nye el-flaggskipet EQS. Nyheten om elbil-satsningen så han ikke komme.

– Nei, det er jo tross alt ikke så lenge siden sist Mercedes gikk ut og proklamerte elektrifiserings-planene sine. Her har nok utviklingen, og EUs elbil-ambisjoner, gått litt fortere enn de hadde sett for seg. Da vi fikk nyheten her nede, tenkte jeg: Dette er modig gjort. Mercedes tar virkelig et standpunkt. Samtidig vil det garantert vekke en del sterke følelser – ikke minst med tanke på de mange av oss som elsker AMG-modellene med V8-motor. Akkurat de er jo legendariske, sier han.

Den elektriske kompakt-SUV-en Mercedes EQC selger allerede godt i Norge.

Åtte nye gigafabrikker

Med et behov på mer enn 200 GWh batterikapasitet planlegger Mercedes å sette opp åtte gigafabrikker for produksjon av battericeller sammen med sine partnere over hele verden. Dette kommer i tillegg til det allerede planlagte nettverket med ni anlegg dedikert til å bygge batterisystemer. Neste generasjons batterier vil være standardiserte og egnet for bruk i mer enn 90 prosent av alle Mercedes person- og varebile.

Når det gjelder celleproduksjon, er hensikten å gå sammen med nye europeiske partnere for å utvikle og effektivt produsere fremtidige celler og moduler.

Med neste batterigenerasjon vil Mercedes samarbeide med partnere som SilaNano for å øke energitettheten ytterligere ved å bruke silisium-karbonkompositt. Dette gir mulighet for god rekkevidde og kortere ladetider. Når det gjelder solid state-teknologi, er Mercedes i samtaler med partnere for å utvikle batterier med høyere energitetthet og sikkerhet.

Mercedes begynner allerede å få en bra modellpalett med elektriske biler, men flere skal det bli.

Kommer med rekkevidde på over 1.000 kilometer

De jobber også med å sette nye standarder for lading. Den nye funksjonen Plug & Charge gjøre det enklere å lade på offentlige ladestasjoner, der ladingen starter så snart ladekabelen er koblet til. Kjøretøyet og ladestasjonen kommuniserer direkte via ladekabelen. Plug & Charge kommer i gang med lanseringen av EQS senere i år.

Mercedes me Charge er allerede et av verdens største ladenettverk og består for øyeblikket av mer enn 530.000 AC- og DC-ladepunkter over hele verden. Videre jobber Mercedes med Shell for å utvide ladenettverket. Kunder vil få forbedret tilgang til Shells Recharge-nettverk som vil bestå av over 30.000 ladepunkter innen 2025 i Europa, Kina og Nord-Amerika – inkludert over 10.000 lynladere globalt.

– Med den kommende Vision EQXX, som skal få en rekkevidde på over 1000 kilometer, viser ingeniørene hos Mercedes at vi også fremover vil kunne tilby banebrytende modeller med enestående rekkevidde. Det sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, hos Bertel O. Steen.

Video: Dette er det nye eklektiske flaggskipet til Mercedes, EQS