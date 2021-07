Skulle trolig kjøpe narkotika – kjøpte brunost for 112.500 kroner

Den oppsiktsvekkende transaksjonen fant sted ved et garasjeanlegg på Helsfyr i Oslo en lørdagskveld i oktober i fjor.

Den 41 år gamle mannen hadde kommet i kontakt med en person på Snapchat og avtalt å møtes. Planen var at han skulle kjøpe noe, men i retten har ikke 41-åringen villet svare på hva han skulle kjøpe.

«Ut fra sammenhengen fremstår det nokså sikkert at det var avtale om kjøp av narkotika», skriver Oslo tingrett.

Spanet på seriekriminell

Mannen tok med seg 112.500 kroner kjørte en Toyota Hiace bort til parkeringsanlegget der kjøpet skulle finne sted.

Der møtte han to yngre menn, som i dag er 18 og 24 år gamle. Begge er straffedømt tidligere, og den yngste av dem er omtalt som en av Oslos verste ungdomskriminelle.

Møtet endte med at de unge mennene mottok pengene, mens 41-åringen fikk en pakke brunost kastet inn i bilen. Kort tid senere ble selgerne pågrepet fordi den seriekriminelle 18-åringen ble spanet på av politiet.

«For god til å være sann»

Hva som skjedde under møtet, og hva som var avtalt på forhånd, har de tre involverte hvert sitt svar på.

Da 24-åringen ble pågrepet, hadde han kvittet seg med en del av pengene fra kjøpet. Resten forklarte han til politiet at han hadde liggende fordi han skulle kjøpe en bil.

I retten har han imidlertid endret forklaring. Han sier han hadde fått et oppdrag fra en kamerat i et belastet miljø, som gikk ut på å motta 113.000 kroner i bytte mot en brunost. Som belønning skulle han få beholde 10.000 kroner.

Han tenkte at avtalen var «for god til å være sann», men tenkte aldri at det kunne være noe ulovlig han skulle være med på.

UENIGE: Fagdommeren og meddommerne i Oslo tingrett har ulik oppfatning av hva som skjedde i garasjeanlegget på Helsfyr. Foto: Frode Sunde / TV 2

Da mannen likevel så at politiet hadde dukket opp, kastet han en del av pengene fordi han trodde det var en grense for hvor mye kontanter det var lov å ha på seg. Resten puttet han i underbuksa.

Forklaringen hans om kjennskapet til 18-åringen har også endret seg fra å være en person han aldri har møtt, til å bli en han kjente og ønsket «å ta vare på».

Kjørte hjem igjen

Den 18 år gamle mannen nektet å forklare seg eller svare på spørsmål i retten. I politiavhør har han forklart at han hadde fått en telefon fra noen folk som spurte om han ville henge, og at han fikk sjokk da han så pengene.

Den 41 år gamle kjøperen forteller en historie som retten mener er mer troverdig. Han mener at han ble vist ned i en kjeller, og at han og 24-åringen etter hvert slo følge tilbake til bilen.

Der snappet 24-åringen posen med 112.500 kroner, hev en pose med «noe tull» inn i bilen og løp. Kjøperen forstod umiddelbart at han var blitt lurt, og han ble sittende i en liten tenkepause.

Fordi mennene fremstod organiserte og det uansett var lite han kunne gjøre, kjørte han hjem.

Identiske buffer og hansker

Ettersom den 18 år gamle mannen var under oppsyn av politiet, har også flere spanere sett deler av opptrinnet.

Spanerne forklarer at de anropte 18-åringen da han løp fra stedet, og at de så 24-åringen kaste penger i en søppelkasse. Resten av pengene fant de i underbuksa hans.

Politifolkene fant også en kniv i en slire, to identiske buffer og to par sammenrullede hansker. Umiddelbart skyldte de to unge mennene på hverandre da politiet spurte hvem som eide kniven.

Retten mener at buffene, hanskene og kniven tyder på at hendelsen var godt forberedt, og at de begge visste hva de var med på.

«Kjøpet av en brunost tyder også sterkt i retning av at planen var å lure fornærmede til å tro at han mottok hasj», skriver retten.



Uenige dommere

Juridisk har retten måttet avgjøre om de to skal dømmes for bedrageri eller tyveri. Spørsmålet er om 41-åringen frivillig ga fra seg pengene i bytte mot det han trodde var noe annet enn brunost, eller om pengene ble tatt fra ham.

Selv har 41-åringen forklart at pengene ble tatt fra ham, men de to meddommerne mener det er rimelig grunn til å tvile på at det stemmer.

Derfor er mennene dømt for grovt bedrageri. 24-åringen er av retten pekt ut som hovedmann. Han er tidligere dømt for en grov narkotikaforbrytelse og sonet en dom mens han begikk brunost-bedrageriet.

På grunn av handlingens profesjonelle preg og det høye beløpet er 24-åringen dømt til fem måneders ubetinget fengsel.

Den 18 år gamle mannen ble i juni dømt til ett år og tre måneders fengsel for blant annet et grovt ran og flere andre forhold.

Han har derfor – og fordi han kun var 17 år gammel da bedrageriet skjedde – kun fått et tillegg på 45 dager for bedrageriet av 41-åringen.

18-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, ønsker ikke å kommentere dommen.