Kort tid etter dette bildet ble tatt, tok turen en dramatisk vending

Høsten 2019 var to venninner på tur i Pasvik i Sør-Varanger. Målet var Treriksrøysa, varden som markerer grensepunktet mellom Norge, Russland og Finland. Dette er også et av få steder i verden hvor tre tidssoner møtes.

Turen opp til grensen gikk fint, og venninnene koste seg med kaffepause ved varden. De hadde på forhånd lest at det på grunn av grensen til Russland var militære vakter i området, og også sett skilt om at de ikke måtte passere grensen.

– Etter pausen fikk vi et kjapt innfall om at vi skulle klatre opp på varden. Så vi gjorde det, tok et kjapt bilde og klatret ned igjen, forteller den ene av kvinnene til TV 2, som ønsker å være anonym.

På vei tilbake til bilen kom sjokkbeskjeden.

– Vi var på vei ned etter det vi synes var en fin tur, og så plutselig kom det to grensevakter mot oss og sa vi hadde tatt på steinen, og at vi kom til å få en bot for det.

Hun sier til TV 2 at de ikke hadde noen som helst anelse om at de hadde vært over den russiske grensen.

– Vi så at det noen plasser sto skilt om at det var noen plasser det ikke er lov å gå, men jeg mener det er for dårlig merket. På selve varden var det vanskelig å se hvilken side som var hva.

Skjønte ikke om det var tull

Turgåeren forteller at de fikk beskjed om at grensevakten hadde kontaktet politiet, og at de måtte vente til de kom frem om rundt to timer. Hun sier de også fikk beskjed om å gi fra seg telefonene sine, i tilfelle de inneholdt bevis for grensekrenkelsen.

– Vi skjønte helt ærlig ikke om det var tull, og jeg visste ikke om jeg skulle le eller gråte.

Videre forteller kvinnen at en bevæpnet grensevakt fulgte dem til bilen, slik at de ikke skulle stikke av før politiet kom frem.

– På parkeringsplassen kom det til flere grensevakter med gevær, og vi følte oss skikkelig kriminelle. I tillegg var det skikkelig kaldt, rundt ti minusgrader. Vi kjente oss rimelig dumme der vi sto.

Da politiet kom frem, ble de to kvinnene avhørt hver for seg, og noen uker senere fikk de begge en bot i posten på 8000 kroner, eller eventuelt 16 dagers fengsel. Boten har de ikke villet betale, de sendte i stedet inn en klage. I forrige uke fikk de tilsendt boten på nytt. Betaler de ikke nå, vil saken ende opp i retten.

– Denne historien er bare komisk, og jeg må si jeg synes det er merkelig at politiet brukte så mye tid på den. Det gikk jo sikkert fire-fem timer for dem den dagen. For en så liten sak kunne vi jo bare ha kommet innom politistasjonen på vei tilbake.

TRERIKSRØYSA: Grensesteinen mellom Norge, Finland og Russland. Den siden av den trekantede, hvite steinen som ikke synes er den russiske siden. Foto: Jan Arve Dale

– Russland har klare forventninger

Morten Daae, politiinspektør og leder for påtale i Finnmark politidistrikt, forteller at reglene er helt tydelige på grensen til Russland.

– Om du har én finger eller hele kroppen over grensen har ingenting å si, det er fortsatt å anse som grensekrenkelse. Og da forholder vi oss til det regelverket som er, som regel er reaksjonen en bot.

Daae forteller at grensen også går i luften, slik at man ikke kan stå med beina i bakken på norsk side og lene seg over, eller strekke ut hånden.

– Noen kan synes det er gøy å kaste steiner over på Russland, men dette er også noe vi slår ned på med bøter.

Politiinspektøren forstår at det kan virke pirkete fra politiets side, men viser til at Norge har forpliktelser gjennom overenskomsten med nabolandet.

– Jeg kan jo til en viss grad forstå at folk kanskje reagerer, men samtidig er det tydelig merket at man ikke skal passere grensen til Russland. Det er noe med å respektere et annet lands territorium.

– Det høres kanskje rart ut at vi midt ute i ødemarken bruker ressurser på dette, men det gjøres ut ifra de forpliktelsene Kongeriket Norge har overfor Russland. Russisk side har klare forventinger om at krenkelser som dette skal følges opp, og derfor bruker vi ressurser på dette.

Daae understreker at politiet som følge av dette har ekstra ressurser for å håndheve slike lovbrudd.

Godt nok skiltet

– Hvor ofte bøtelegger dere folk for grensekrenkelse der?

– Det er ikke mange tilfeller hvert år, kanskje et par, tre eller fire tilfeller. Det varierer fra år til år, og disse tallene gjelder for hele grensen på rundt 196 kilometer.

Daae forteller at Forsvaret er til stede ved grensen hele tiden, og at de i tillegg overvåker området med overvåkningskameraer. Han sier de har bilder av lovbruddene som omtales i denne artikkelen.

– Akkurat i disse tilfelle har vi gode bevis for at grensen er overtrådt, så vi har bilder av selve krenkelsen.

– Er det godt nok skiltet i området?

– Ja, det er skiltet veldig godt og den skiltingen skal være mer enn god nok. Den steinen det her er snakk om er selve grensen, det er den som er grensemerket. Så den ene siden av steinen er Norge, en er Finland og den siste er Russland. Så om du i det hele tatt klatrer opp på steinen må man være forsiktig så man ikke havner på den russiske siden.

– Er jo som en turistattraksjon

– Politiet mener det er godt skiltet i området, og at grensen til Russland er litt mer spesiell. Burde dere vært mer forsiktige?

– Jeg forstår at denne grensen er annerledes enn andre, men da burde de kanskje ha gjemt den varden litt bedre. I dag er den jo som en turistattraksjon og turen ligger ute på tursider. Det bør være mer greier rundt varden, vi trodde den sto på norsk side. For oss var det ikke tydelig nok hvor grensen gikk, sier den bøtelagte turgåeren.

Kvinnen er tydelig på at hun aldri hadde gjort som hun gjorde om hun visste at det var en sjanse for å bryte riksgrenseloven.

– Jeg hadde aldri gjort det om jeg visste at det var en risiko. Jeg tenkte ikke, jeg bare klatret opp, tok et bilde og klatret ned igjen. Jeg gjorde ingen skade, og synes det er litt latterlig at de bruker så mye tid på det.

Hun forteller at hun i dag ler av historien.

– Det var bare helt surrealistisk.

Reagerte på håndteringen

Kvinnen synes hele situasjonen på grensen var merkelig håndtert.

– Grensevaktene sa at de ikke hadde sett bilen vår på parkeringen og at de ikke regnet med at det var noen som gikk turen på en mandag. Om de skal bevokte grensen, så må de vel gjøre det hver dag, spør hun seg.

I tillegg forteller hun at hun stusset over at hun og venninnen måtte avhøres i hver sin bil på vei tilbake til Kirkenes.

– Den ene politibetjenten skulle på fotballtrening, var begrunnelsen vi fikk. Vi fikk beskjed om at det var den eneste patruljen som var på vakt i Kirkenes den dagen, og da synes jeg der er rart at de brukte alle ressursene på denne saken. Kirkenes er to og en halv time unna der vi var.

Politiinspektør Morten Daae sier det er vanlig for patruljene å kjører lange strekninger for å komme frem til et oppdrag.

– Ingen steder her er større enn at det er mer enn én patrulje på jobb, og det er en problemstilling vi er vant med til daglig. Våre ressurser skal strekke over et stort distrikt og for patruljene er det vanlig å kjøre langt for å løse et oppdrag. Men vi har jo back up på en eller annen måte hvis det skulle skje noe.

Daae er for tiden på ferie og har ikke anledning til å svare på spørsmål knyttet til avhøret. Det har heller ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra noen ved Kirkenes politistasjon.

Børstet snø av steinen

Også i mars i år fikk en kvinnelig skigåer en bot på 8000 kroner etter en tur til Treriksrøysa. Ifølge politiet var hennes venstre hånd over på russisk side da hun var oppe på selve varden.

Til TV 2 forteller kvinnen at hun var på dagstur, og at hun etter å ha spist lunsj der, klatret opp på varden.

– Jeg tok bilde av varden i retning Russland og så at noen bokstaver på steinen var dekket av snø. Jeg hoppet da opp for å børste av og se hva som står under. Hele kroppen min var på norsk side, og jeg var helt uvitende om at jeg med den bevegelsen hadde berørt Russland.

Fire og en halv time senere ble hun stoppet av tre menn på snøscooter med beskjed om at hun hadde gjort en grenseovertredelse, forteller hun.

Hun sier hun aldri hadde havnet i den situasjonen om hun visste at det var et lovbrudd.

– Er jeg kriminell?

Kvinnen forteller at hun fikk sjokk og panikk da hun ble stoppet.

– Hæ, er jeg kriminell, liksom? Og så fikk jeg panikk for at det skulle havne på rullebladet mitt.

Hun forteller til TV 2 at hun forsøkte å klage på boten, men at hun nå har fått et tydelig svar om at hun har brutt loven og må betale. Alternativet er at saken ender i retten, og det ønsker hun ikke. Hun har også forståelse for at Norge har et regelverk de må følge.

Hun mener likevel at folk som tar turen til Treriksrøysa bør være svært forsiktige, og spør seg om det i det hele tatt er egnet som turmål.

– Hvis det er så kriminelt å berøre Russland, hvorfor er ikke området gjerdet inn, spør hun seg.

Hun sier også at hun tviler på at boten hun fikk vil bidra til at andre unngår å gjøre samme tabbe som henne i fremtiden, så lenge det kun er en dialog med den det gjelder og politiet.

– Det er jo fordi media omtaler saken nå at den vil kunne nå ut til andre, sier hun.

Den 13. juli skrev Norges Grensekommissær for den norsk-russiske grense på Facebook at de har begynt arbeidet med å oppdatere skiltingen langs grenselinjen ved Treriksrøysa.