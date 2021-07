Branns sportssjef til TV 2: – Vi ble ikke enige med Søderlund

Alt lå til rette for at Alexander Søderlund skulle signere for Brann.

TV 2 meldte torsdag at spissen og klubben var enige om en kontrakt på halvannet år med opsjon på forlengelse, men fredag kom kontrabeskjeden.

Branns sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen bekrefter til TV 2 at Brann og Søderlund ikke ble enige om en avtale.

– Jeg skal ikke uttale meg om hva vi har snakket om også videre. Det er ikke lykkes å lande en avtale med Søderlund. Vi har ikke blitt enige, sier Jacobsen til TV 2 og legger til:

– Vi har noen rammer som vi arbeider innenfor, som skal oppfylles for at han blir Brann-spiller. Jeg vil ikke kommentere hvilken dialog vi har hatt med Søderlund, eller hva som er årsaken til at vi ikke er enige, sier Jacobsen.

SPORTSSJEF: Jimmi Nagel Jacobsen ble ansatt som sportssjef i Brann tidligere denne sesongen. Foto: Lars Magnus Igland Røys / TV 2

– Skal aldri si aldri

Overgangsvinduet åpner 1. august og etter helgens cupkamp mot Bjarg spiller ikke Brann før 15. august i Eliteserien. Dermed har partene tid på å bli enige om nye betingelser før neste Brann-kamp, skulle en overgang igjen bli aktuell.

– Kan Søderlund bli Brann-spiller i fremtiden?

– Det er fotball. Vi skal aldri si aldri. Det er slik situasjonen er nå at vi ikke er enige med ham.

Sportssjefen omtaler samtalene med Søderlund som svært profesjonelle. Dansken er klar på at Brann ser på muligheten til å forsterke laget.

– Fokuset er likevel på dem som er her, og å få de beste ut av dem. Det som skjer med spillerlogistikken har ikke så mye gjøre med hva som skjer på treningsfeltet, før spilleren eventuelt står der, sier Jacobsen, som ikke vil ikke kommentere hvilke posisjoner klubben ønsker å forsterke.

Søderlund, som har forlatt Bergen, har ikke besvart TV 2s henvendelser fredag.