Høylytte demonstrasjoner utenfor OL-stadion i Tokyo

Hundrevis av demonstranter har samlet seg utenfor OL-stadion i Tokyo i forbindelse med åpningsseremonien, som finner sted fredag kveld lokal tid.

Demonstrantene krever at lekene skal stoppes under slagord som «NOlympics» og «stopp Tokyo-OL». På Twitter florer det med bilder og videoer av den sinte folkemengden.

Protestene skal være så høylytte at de kan høres fra innsiden av stadion under de rolige delene av åpningsseremonien.



Hundreds chant 'go to hell, Olympics' in protests just before opening ceremony https://t.co/GgGebzfji9 pic.twitter.com/mIq7eVZUHq — New York Post (@nypost) July 23, 2021

Tidligere på dagen marsjerte demonstrantene samlet gjennom gatene mot OL-stadion, mens de viftet med flagg og plakater, og ropte slagord og banneord.

Det skal også blant annet ha samlet seg en større gruppe utenfor rådhuset i Tokyo, melder det tyske nyhetsbyrået DPA.



Frykter at OL blir en superspreder

Bakgrunnen for demonstrasjonene er stadig høyere smittetall i Japan, og det råder en generell frykt for at OL kan bli en superspreder for koronaviruset.

Totalt er det 110 smittetilfeller som er bekreftet med direkte tilknytning til OL.

Japanerne har lenge utrykt misnøye med at årets olympiske leker gjennomføres. I en meningsmåling gjennomført av lokalavisa Asahi Shimbun tidligere i sommer svarte over 80 prosent at de ønsket at lekene skulle bli utsatt eller avlyst.

Dette tallet har riktignok sunket noe den siste tiden, men fortsatt er det stor motstand mot gjennomførelsen blant lokalbefolkningen.

– Kan fortsatt bli avlyst

På en pressekonferanse tidligere i uken uttalte øverste leder for Tokyo-lekene, Toshiro Muto, at OL fortsatt kunne bli avlyst.

Årsaken var det økende antallet smittetilfeller. På det tidspunktet var det registret 67 OL-relaterte tilfeller, mens dette tallet nå er oppe i 110.

– Vi kan ikke forutse hva som vil skje med antallet koronavirustilfeller, så vi må diskutere det hvis det blir en økning. På dette tidspunktet kan antall tilfeller både stige og synke, og vi må tenke på hva vi skal gjøre dersom situasjonen forverrer seg, sa Muto under pressekonferansen.

Enn så lenge gjennomføres lekene som planlagt.