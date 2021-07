BankID på mobil var nede for Telenor-kunder

Tjenesten BankID på mobil var utilgjengelig for alle Telenor-kunder fredag ettermiddag. Problemet er nå løst, opplyser BankID til TV 2.

Fredag ettermiddag bekreftet informasjonssjef Magnus Line i Telenor overfor TV 2 at BankID opplevde tekniske problemer. Telenor har omkring 2,8 millioner norske mobilkunder.

Line opplyste at tjenesten hadde vært utilgjengelig siden klokken 12.10.

– Det er klart at dette er en feil som vi prioriterer høyt å få rettet. Vi har teknikere som jobber med saken nå, og vi håper på en snarlig løsning, sa informasjonssjefen.

Litt før klokken 14 opplyste Line at de hadde fikset problemet.

– Trafikken på plattformen for BankID på mobil er normalisert. Tiltakene som er utført ser dermed ut til å ha løst problemet. Vi overvåker situasjonen tett utover dagen for å sikre at kundene kan bruke tjenesten, sier Line.