Hei Benny!

Jeg skal til å kjøpe en bruktbil. Den ser veldig fin ut og ingen ting tyder på urent mel i posen. Som et ledd i min "due dilligence" har jeg funnet ut at det står feil farge i vognkortet. Det er ingen ting som tyder på at bilen har vært omlakkert eller hatt en større skade.

Er dette noe jeg bør bry meg om og kan det få noen konsekvenser ved neste EU-kontroll? Kan det være så enkelt som at det ble registrert feil fra da den var ny? Hva gjør jeg nå?

Benny svarer:

Heisann! Aller først: Et klapp på skulderen utdeles herved for at du er årvåken og oppmerksom – og tar tak i utfordringen som dukker opp. Før den eventuelt blir til et problem.

Ellers må jeg si at dette var en ny problemstilling for meg. Du sier ikke noe om alder på bruktbilen. Ei heller noe om fargen som er oppgitt i vognkortet – eller som bilen faktisk har.

Jeg tenker uansett at om det står at biler er hvit i vognkortet og den i virkeligheten har en helt annen farge, er det all grunn til å stoppe opp litt for å finne ut av dette. For det er jo litt rart.

Det kan jo være ugler i mosen. Tankene går fort mot karosseribytte, stor skade, omlakkering og slike ting. Nå virker det jo som om du har sjekket dette ut allerede.

Det er det alltid greit å finne ut av slikt før man handler. Ikke bare anta/lukke øynene å håpe på det beste. Noe litt for mange innimellom gjør, selv om varsellampene blinker.

Bedre å være føre var

Det jeg innimellom har langt merke til når det gjelder lakkfarger, er at det kan virke som det er «grovt» oppdelt. Mørk grå, kan bli brun, turkis kan bli grønn, lilla og oransje kan bli rød også videre. Det er nok ofte den dominerende fargen som oppgis. Det kan også, som du selv er inne på, være så enkelt som at det er registret feil i vognkortet.

Det er uansett noe du eller selger bør finne ut av før handelen inngås. Om du er redd for at bilen forsvinner foran nesa på deg mens du undersøker nærmere rundt dette, bør det være mulig å lage en kontrakt som sikrer deg bilen, med forbehold om at dette er i orden.

Er det en nyere bil det er snakk om, vil jeg tro at en forhandler eller teknisk avdeling hos importøren for det aktuelle bilmerket kan hjelpe deg. En NAF-test eller lignende skal også kunne avsløre om den har hatt en skade, eller er omlakkert. Videre kan nok også forsikringsselskapet der bilen har vært forsikret tidligere, eller Statens Vegvesen også kunne bidra med å oppklare det lille «mysteriet».

Sannsynligvis er det en enkel, plausibel og grei forklaring på det hele. Men igjen; det er bedre å være føre var …

Lykke til med nye bil etter hvert – uansett farge!

