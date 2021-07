Frykter tyfon i flomrammet område

Deler av det sentrale Kina ligger under vann. Flere innbyggere evakueres mens et nytt uvær truer det flomrammede området i Henan-provinsen. Minst 50 personer har mistet livet.

Flommen i Henan-provinsen sentralt i Kina har nå krevd minst 51 liv, opplyser myndighetene. Millioner er rammet, og mange er isolert ettersom veier er vasket bort og hele områder dekket av gjørme.

En tyfon som kan treffe østkysten av Kina i helgen, kan medføre styrtregn over deler av Henan til uken, advarer meteorologer.

Nedbørsmengden i byen Zhengzhou onsdag beskrives av meteorologer som svært sjelden; på hele tusen år har ikke byen opplevd lignende.

– Jeg var redd for å drukne

Fram til fredag var over 395.000 mennesker evakuert, heter det i en uttalelse fra den flomrammede millionbyen Zhengzhou. Dødstallet steg samme dag fra 33 til 51.

Folk som dytter en bil i byen Zhengzhou i Henan-provinsen i Kina, etter at området ble rammet av flom. Foto: Aly Song / Reuters

Oversvømmelsene har ifølge myndighetene ført til materielle skader for nærmere 90 milliarder kroner. Mer enn 6000 brannkonstabler og minst 2000 medlemmer av militærtjenesten har bedrevet redningsarbeid i de rammede områdene.

Lokale myndigheter uttalte at byen Xinxiang er blant de stedene som har blitt hardest rammet. Det bor 5,8 millioner mennesker i storbyen, og de opplevde over 260 mm nedbør i løpet av to timer.

– Vi kunne ikke evakuere i tide fordi bestemor ikke kunne forlate huset med sin funksjonsnedsettelse. Jeg var ganske redd for å drukne, sa en elev på 16 år til AFP.

Wei-elven hadde flommet over sine bredder, og traff flere landsbyer nærme storbyen Hebi, ifølge The Guardian. Lokale myndigheter forsøkte å stanse oversvømmelsen, blant annet gjennom å sperre vanntilførselen ved bruk av hjullastere, uten hell. Hjullasterne blir imidlertid flittig brukt til å redde mennesker ut av farlige områder.

Folk blir fraktet i hjullaster i byen Zhengzhou. Foto: Aly Song / Reuters Les mer Folk reddes ut av de verste rammede områdene av byen Zhengzhou ved hjelp av trucker. Foto: Aly Song / Reuters Les mer Folk fraktes i sikkerhet i byen Zhengzhou. Foto: Aly Song / Reuters Les mer Oversiktsbilde av en oversvømt gate i byen Zhengzhou. Foto: Aly Song / Reuters Les mer

Uoversiktlig

I den hardest rammede byen Zhengzhou pågår redningsarbeidet fortsatt, flere dager etter den kraftigste nedbøren på 60 år. Redningsmannskaper har laget provisoriske bruer for å berge innbyggere i oversvømte områder.

Noen som frakter mat gjennom oversvømte gater i Zhengzhou, Henan-provinsen. Foto: Aly Song / Reuters

Nesten 9.000 er brakt i sikkerhet, og myndighetene er i ferd med å evakuere ytterligere 19.000, melder kringkasteren CCTV fredag.

Men det totale omfanget er ennå uklart, og pressekonferansen har vekket en skepsis blant deler av folket. Det ble sagt at minst 25 personer fremdeles er savnet. Enkelte journalister har skrevet i sosiale medier at det fremdeles er lite tilgjengelig informasjon om konsekvensene fra de landlige områdene i provinsen.

Mange områder i Henan er uten mobildekning, vanntilførsel og strøm.