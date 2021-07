Tokyo byr på helt spesielle forhold for roerne: – Det kan være forstyrrende

Natt til fredag startet rokonkurransene i OL, med blandede resultater for de norske. Mens Kjetil Borch var overlegen i sitt heat i singelsculler, ble det langt tyngre for den norske dobbeltfireren, som må ut i et oppsamlingsheat søndag for å sikre seg en finalebillett.

Til vanlig trener Birgit Skarstein med de norske rogutta. Hun var svært imponert av det Borch viste i nattens kvartfinale.

– Jeg synes Kjetil leverte et utrolig solid løp. Han er i superslag, sier Skarstein.

Heller ikke de fem andre heatene var noen i nærheten av Borchs tid 6.54,46. Nærmeste mann var fem sekunder tregere. Det mener Skarstein man ikke kan lese så mye ut av.

– Det er helt umulig å lese noe ut av akkurat nå. Du må vente til du ser folk ved siden av hverandre. Det var nok mange som la seg ned etter 1000 meter. Samtidig er det ingen tvil om at Kjetil ror veldig fort, og han er en utrolig habil og god roer, slår hun fast.

– Helt spesielle forhold

Olaf Tufte ble natt til fredag historisk, som første nordmann som har deltatt i sju OL. Mer å juble for ble det imidlertid ikke for den norske dobbeltfireren, som endte på en fjerdeplass i sitt heat.

– Det var noe dritt. Vi snublet litt. Vi kom egentlig ikke så gærent ut, og så blir vi tatt litt av noen skyllebølger der og bommer litt på roen i båten, sa Tufte til pressen etterpå.

Søndag skal de på nytt ut og kjempe om en finalebillett. De norske gutta har ingen planer om å gi seg enda, og Skarstein mener mulighetene for norsk jubel absolutt er til stede.

HAR TROA: Birgit Skarstein har fremdeles troa på nordmennene. Foto: Ørn E. Borgen

– Det blir veldig spennende å se med dobbeltfireren. De har veldig stort potensiale til å ro fort, og fortere enn det de gjorde nå. Men det er tøft altså. Tre av de fire er i sitt første OL, og det er et veldig spesielt OL.

– Tokyo byr også på en del spesielle forhold, fordi at roarenaen ligger sammen med en vindmøllepark. Det sier noe om hvor mye vind det vanligvis er, også er det bølger, det er saltvann. Det er jo koblet på havet, og vi ror vanligvis på innsjøer, så det er mange forhold her som gjør at det kan være litt forstyrrende i forhold til det vi vanligvis eksponeres for i konkurranse, forteller Skarstein.

– Arbeidet de har lagt ned er superimponerende

Hun er helt klar på at dette kan snu for de norske gutta.

– Det kan snu. Det handler om å treffe riktig og få ut potensiale til båten. Så vidt jeg har skjønt har de ikke fått det til nå, men de har vist tidligere at de kan samle seg og komme tilbake. De ror solid og godt når de ror bra. Det er en solid båt, og det arbeidet de har lagt ned i den båten der er superimponerende, sier hun.

Den norske dobbeltfireren skal ut i oppsamlingsheat søndag, mens Kjetil Borchs semifinale er fremskyndet, og skal gå natt til søndag 25. juli klokken 02.30 norsk tid.

Birgit Skarstein skal delta i Paralympics, som begynner 25. august.