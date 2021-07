Aftenposten beklager 22. juli-sak om MS Thorbjørn

Nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen beklager artikkelen «Dette skjedde på MS Thorbjørn» i en kommentar.

– Aftenposten så ikke rekkevidden av hvor traumatiserende artikkelen var for unge mennesker i en allerede svært sårbar situasjon. Vi beklager at den ikke ble løst på en mer hensynsfull måte, skriver hun.

Det skjer etter at Lars Fjærli Hjetland, som overlevde terrorangrepet på Utøya, denne uken kritiserte Aftenposten og bruken av politiavhørene. Han forsøkte å stanse saken i 2012.

– Det var et avhør om mitt mest sårbare øyeblikk, og innholdet skulle brukes i en sak mot oss om bord, skrev han blant annet.

I andre saker fra Aftenposten er overlevende intervjuet og fikk se gjennom både tekst og bilder på forhånd. Slik var det ikke i artikkelen om MS Torbjørn, skriver nyhetsredaktøren.

– Vi beklager at artikkelen ble løst slik, og at det har vært en tilleggsbelastning for Hjetland og andre om bord.

Flere medier, deriblant Dagens Næringsliv, har beklaget saker de hadde på trykk i kjølvannet av terrorangrepene 22. juli 2011.