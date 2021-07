Politiet advarer mot telefoner fra falsk etterforsker

«Politiet vil aldri be om denne type informasjon via telefon», skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

De har den siste tiden fått en rekke henvendelser fra personer som har blitt utsatt for svindelforsøk.

Politiet oppfordrer alle til å anmelde svindelforsøkene.

– Det er svært alvorlig at noen forsøker å utnytte innbyggernes tillit til politiet med fare for store personlige økonomiske tap. Det er derfor viktig for oss å gå aktivt ut og advare mot denne typen svindel, sier Johan Martin Welhaven, leder for felles enhet for påtale i Innlandet politidistrikt.

Politiet kan ikke si noe sikkert om det totale omfanget av svindelforsøkene, men skriver i pressemeldingen at de er registrert over hele landet.

Innlandet politidistrikt oppfordrer alle som blir oppringt av politiet om ikke å oppgi personnummer, personlig passord, bank-ID eller kontonummer.



De skriver også at det er lurt å be om og skrive ned navn, tittel, tjenestested og tjenestenummer fra politibetjenter som ringer. For øvrig anbefaler de å notere tidspunktet for samtalen og merke seg personens dialekt.