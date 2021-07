Boligtabben som vil koste deg dyrt: – Du vil angre

Å kjøpe din første bolig er et stort steg i livet, men du bør tenke deg nøye om før du legger inn bud.

Etter at det første sjokket fra koronaviruset i mars 2020 la seg, har boligprisene i Norge steget voldsomt. I begynnelsen av juli var boligprisene 10,1 prosent høyere enn for ett år siden, ifølge tall fra Eiendom Norge.

Dersom du for tiden er på jakt etter din første bolig, bør du ta en grundig vurdering.

– Med høye boligpriser er det lett å tenke at du bør forte deg med å kjøpe bolig for å bli med på oppgangen. Men du bør tenke deg nøye om før du kjøper bolig nå, advarer spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

Høyere renter og lavere boligprisvekst

Høye boligpriser betyr at du må betale dyrt for å komme deg inn på boligmarkedet. I tillegg er det flere tegn til at boligmarkedet vil kjøles ned i månedene som kommer.

– Norges Bank har varslet at det kommer flere renteøkninger, og da ventes det lavere boligprisvekst. Når samfunnet åpner, begynner vi også å bruke mer penger på andre ting, som kan føre til et mindre hett boligmarked, sier Tvetenstrand.

– Når Norges Bank nå tydelig har varslet første renteøkning i september, venter vi moderat utvikling i boligprisene fremover, sa administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i starten av juli.

Høyere renter betyr at du vil få dyrere boliglån, som også er noe du bør ta med i beregningen om du planlegger boligkjøp.

Mange solgte med tap i 2020

Det er ingen tvil om at det å kjøpe din egen bolig som regel vil være en veldig god investering, men det er ikke gitt at du vil tjene på boligkjøpet hvis du ikke skal bo der lenge.

– Mange tenker ikke på kostnadene som følger med et boligkjøp. Om du kjøper en selveierbolig for to millioner kroner, må du betale dokumentavgift på 50.000 kroner. I tillegg kommer andre mindre kostnader i forbindelse med kjøpet, og kanskje bruker du rundt 10.000 kroner på oppussing, sier Tvetenstrand.

Hvis du etter ett år finner ut at du vil selge boligen, kan du regne med mellom 80.000 og 100.000 kroner i meglerutgifter.

– Hvis boligen ikke har økt i verdi når du skal selge, betyr det at du har tapt rundt 150.000 kroner på boligkjøpet. Du har selvfølgelig fått betalt ned noe på lånet i løpet av perioden du eide boligen, men det er sannsynlig at det heller ville lønt seg å leie i denne perioden, sier Tvetenstrand.

Ifølge tall fra Prognosesenteret opplevde nærmere én av fire som solgte boligen sin i 2020 å selge med tap.

– Det viser hvor viktig det er å ha et langsiktig perspektiv når du skal kjøpe bolig. Å kjøpe bolig er for de fleste den største økonomiske beslutningen de tar, så før du går i kjøpemodus er det fint å vurdere de ulike mulighetene du har og veie dem opp mot hverandre, sier Tvetenstrand.

– Kan gå på en smell

Spareøkonomen bruker et eksempel på en situasjon som kan være relevant for mange.

– Du skal flytte for å studere og har klart å spare opp egenkapital som trengs for å kjøpe en leilighet. Du planlegger å ta mastergrad, og skal derfor bo der i fem år. Men selv om du tenker at du kommer til å bo der i fem år, kan det skje ting, sier Tvetenstrand.

Kanskje finner du ut at studiet ikke er noe for deg, eller kanskje du kjøper boligen sammen med noen og dere vil flytte fra hverandre, enten det er en kjæreste eller en venn.

– Tenk nøye over hvor realistisk det er at du blir boende i boligen så lenge som du tror. Dersom du må flytte før du hadde tenkt, kan du gå på en økonomisk smell som gjør at du vil angre på boligkjøpet.

Dersom du vurderer å kjøpe din første bolig nå, mener Tvetenstrand at du hvert fall bør planlegge å bo der i minst 4-5 år.

Spørsmål før boligkjøpet Cecilie Tvetenstrand har laget noen spørsmål du bør stille deg før du skal kjøpe bolig: Er dette et sted du kan bo i mange år?

Er det en attraktiv bolig som er lett å selge videre, selv hvis boligmarkedet roer seg?

- Hvordan er beliggenheten?

- Hvordan er tilgangen til kollektivtransport?

- Hva slags tilstand er boligen i?

Hva er kostnadene ved kjøp og salg – hvor mye må boligen øke i verdi for at du kan selge uten å gå i minus?

Hva vil komme av ekstra kostnader som må med i regnestykket, for eksempel til oppussing og vedlikehold?

Hvilken livssituasjon er du i – er det realistisk å bo der så lenge at du kan bytte bolig og fremdeles beholde egenkapitalen din og helst øke denne?

– Det er aller viktigst

Dersom du skal være med i en budrunde, anbefaler Tvetenstrand at du setter en grense for hvor mye du synes boligen er verdt og hvor mye du maksimalt vil bruke.

– Da er det lettere å unngå at du ender med å betale mer enn du synes er riktig pris for boligen, sier spareøkonomen, og fortsetter:

– Ha is i magen, og ikke forsøk å kuppe boligen før en budrunde. Historisk har det vist seg at du heller ender med å betale mer enn du må for boligen med den fremgangsmåten.

Det kan være mye å tape på å kjøpe bolig dersom du ikke har tenkt å bo der i flere år, men samtidig understreker Tvetenstrand at en bolig er mer enn et investeringsobjekt.

– Det er et sted du skal bo og trives, helst i mange år. Det er det som er aller viktigst når du kjøper en bolig.