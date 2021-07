En av de største fordelene Tesla-eiere har hatt, er et helt eget og svært godt utbygd ladenettverk.

Der andre har stått og stampet i ladekø har de med Tesla elegant kunne gli inn på sine unike ladeplasser og i all hovedsak kunne lade bilen fort, enkelt og greit. Som regel helt uten kø av noe slag.

Mange var skeptiske og mente det var bortimot galskap at ett eneste bilmerke skulle kunne legge beslag på så store arealer og så mange ladeplasser. Ladeplasser som i tillegg lader bilen hurtig.

Tesla-eierne derimot har nytt denne goden til det fulle. De har vært privilegerte og kanskje til og med litt bortskjemte. De nyeste V3-laderne fra Tesla har CCS-kontakt som, rent fysisk, passer i mange andre elbiler også. Men som er «låst» for alle andre enn nettopp Tesla.

Åpner opp for andre bilmerker

Men hvor lenge var egentlig Adam i Paradis? Ikke så fælt lenge … For Tesla sin del har det vært snakk om 7-8 år med det unike systemet. Men nå kommer slangen snikende.

For riktignok har Tesla-sjef Elon Musk mer enn en gang nevnt at han ønsker å åpne opp ladeplassene også for andre bilmerker. Mange eiere av det amerikanske bilmerket har nok håpet, i det lengste, at så ikke skulle skje. Det er så rart med det når man blir fratatt en gode.

Nå ser det derimot til at denne goden forsvinner. For i en Twitter-melding for et par dager kunngjorde Musk at han vil la andre bilmerker på lade på Tesla-stolper allerede inneværende år.

Noe som naturlig nok bekymrer de som har hatt unike lademuligheter. Enn så lenge er spørsmålene rundt dette mange. Ingen vet akkurat når det skjer. Ingen vet hvem som får lade der. Åpnes det for alle bilmerker, bare noen få, eller kanskje bare ett? Blir det dyrere for de som kjører andre merker? Vil det bli køer også her?

Det eneste man vet rundt dette er at ladestasjonene åpnes for andre i år. Alt annet er ubesvart inntil videre. At dette skaper noe bekymring og litt frustrasjon hos Tesla-eierne er til å forstå.

Mange er bekymret

Vi har sakset litt fra noen få, av veldig mange, innlegg på Facebook. Dette er noe av det som skrives:

«Da var plutselig ikke Tesla det eneste alternativet lengre! Min Model X er nå 4 år, og det var ingen andre alternativ enn Tesla for neste bil grunnet nettopp ladenettverket . Nå åpner det seg en helt ny verden. BMW iX med tilgang til Teslas ladere er vel et svært godt alternativ til Model X. »

«Dette er den største tabben Tesla kan gjøre … »

« Supert, da har vi flere bilmerker å velge blant. Ikke sikkert Tesla blir neste elbil hvis man kan benytte Tesla ladenett med andre merker.»

« Da er det ingen argument tilbake for meg i hvert fall. Lading tar for lang tid allerede og skal en stå i kø i tillegg er det ikke aktuelt med elbil for meg. Da blir det å slite på dieselbilen igjen .»

Noen mener at praktiske løsninger, som ulike bilprodusenters plassering plassering av ladeluke etc. vil utelukke en del bilmerker. De passer rett og slett ikke inn på ladeplassene.

Andre mener at det kan komme til å bli så dyrt for andre merker enn Tesla å buke dette, at det i praksis vil bli liten forskjell. For Tesla frigir neppe dette gratis.

Siste ord er neppe sagt

Musk er er en smart type. Her viser han at han er på tilbudssiden. Det er jo alltid er godt PR-triks. Nettopp PR er den mannen god på. Dessuten kan pengene som kommer inn bruks til ytterligere utbygging av ladenettverket.

Som nevnt; spekulasjonene går høyt og lavt og spriker i alle rettinger. Var det for godt til å være sant – eller kan det komme noe positivt ut av det, for alle parter? Den som lever får se ...

Én ting er i alle fall sikkert: Siste kapittel i boken om Tesla er neppe skrevet.

