Grøvdal håper OL-regel blir endret: – Det er håpløst

TOKYO (TV 2): Det første som slår en ved ankomst Tokyo: Her er det varmt. Så varmt at det å løpe akkurat nå ikke er fristende.

Men noen må. Og vil. Som Karoline Bjerkeli Grøvdal (31) - klar for sine tredje olympiske leker. I utgangspunktet raskere og bedre enn noen gang skal hun konkurrere på OL-stadion.

Selv om hun fysisk er bedre stilt enn før er det mye som skal klaffe for at rekorder skal slås og finaler skal nås. Særlig må jenta fra Isfjorden holde seg kald i den slående varmen - det er fokus nummer en.

Fredag kollapset bueskytteren Svetlana Gombojeva på grunn av heten under konkurranse i Tokyo. Grøvdal har også lært dyrebare lekser tidligere, blant annet under VM i Doha i 2019.

– Doha har vært et skrekkopplevelse, som jeg har sammenlignet med, sier hun på et digitalt pressetreff fra pre-camp Fukuoka.

– Jeg har tenkt at det blir ganske likt og ble derfor positivt overrasket i Japan. Det er varmt her, men det er en helt annen luft enn jeg opplevde i Doha. Doha var litt mer som å gå rett i en vegg. Luften stod helt i ro, sier hun.

I oppladningen er hun uansett takknemlig for at det har vært varmt i Oslo i sommer. Økter i 30 grader hjemme har hjulpet med akklimatiseringen. I tillegg til økter i Olympiatoppens klimarom.

– Der har vi kontrollert og sett på hvor mye jeg svetter, og der med regnet ut hvor mye jeg må drikke, ha i meg av minerale og sørger for at vi har kontroll på den biten. Spesielt det med væske er viktig, jeg svetter mye mer her enn i VM.

Derfor endrer hun også på rutinene konkurransedag.

– Oppvarmingsprosedyren blir litt annerledes enn jeg ville gjort hjemme. Jeg vil unngå å svette så lenge som mulig, så det blir å korte ned litt i tid på oppvarmingen, finne skygger og bruke kjølevest når jeg kan. Holde kroppstemperaturen nede så mye som mulig.

Frem til tre dager før hun starter OL 30. juli oppholder hun seg, som en rekke andre utøvere har gjort, i pre-campen i Fukuoka.

Det kan hun være glad for, for treningsforholdene inne i OL-byen er ikke idelle. Hun reagerer blant annet kraftig på at utøvere må trene med munnbind på tredemøller inne i OL-landsbyen.

– Det virker helt håpløst. Håper at det er en regel som går seg til når det er i gang, og at flere løpere kommer inn, sier Bjerkeli Grøvdal på spørsmål fra NRK.

Hun har selv aldri prøvd det.

– Slik jeg forstår det er det pleksiglass mellom hver mølle på treningsrommet. Du kan også lage deg ei rute i landsbyen. Da kan jeg ikke forstå at du skal springe rundt med munnbind. Du må forholde deg til reglene, men jeg håper at de kommer til å lette på dette etter hvert.

Trener Knut Jæger bekrefter også at dette jobbes med å få endret. Innspill fra de ulike nasjonale olympiske komiteene presenteres for organisatørene hver dag og håndteres deretter, sa toppidrettssjef Tore Øvrebø torsdag.