Flere eksplosjoner i Stockholm natt til fredag

I løpet av natten fikk politiet flere meldinger om høye smell i sentrum av Huvusta i Solna, nord i Stockholm.

Politiet mener noe har eksplodert og har vært på åstedet for å etterforske nærmere. Et område nær et boligfelt ble sperret av i forbindelse med etterforskningen.

– Eksplosjonene skal ha funnet sted utenfor en eiendom tilknyttet boliger og en restaurant, sier Åsa Wallentin, talsperson for Stockholmpolitiet til Aftonbladet.

Det er meldt om materielle skader i forbindelse med eksplosjonene. Ingen personer skal ha kommet til skade.

Politiet jobber nå med å avhøre vitner på stedet. Ifølge opplysninger forlot en bil stedet kort tid etter eksplosjonen. Den nasjonale bombegruppen er kalt inn.

– Det er viktig å finne ut hva som smalt, sier Wallentin.

Ingen er så langt pågrepet i saken.