Har plass til 10.000 fanger – slik er innsiden av Kinas beryktede fengsel

Fengselet er kjent som Urumqi Nummer 3 og ligger i den vestlige regionen Xinjiang.

Ekstreme sikkerhetstiltak brukes for å vokte inngangen til Urumqi Nummer 3, Kinas største fengsel. Foto: Mark Schiefelbein/AP Photo

Det enorme anlegget er omkranset av en 7,5 meter høy betongmur, vakttårn og elektriske gjerder. Ved hovedinngangen blir man møtt av porter utstyrt med ansiktsskannere, bevoktet av tungt bevæpnede vakter i militæruniform.

Fengselet er på 890 mål, dobbelt så stort som Vatikanstaten. Dette gjør det til det største fengselet i Kina, trolig også i verden.

Både Reuters og BBC har tidligere skrevet om den gigantiske institusjonen, men nyhetsbyrået Associated Press er den første medieorganisasjonen som har fått komme inn dørene. Inne i en av de mange hundre cellene sitter flere uyghurer, tett i tett. Alle er uniformert og nummerert, og stirrer på en kornete TV-sending av Kinas kommunistpartis historie.

Tungt bevæpnede vakter vokter alle deler av fengselet. Foto: Mark Schiefelbein/AP Photo

– Vi kontrollerer hva de ser på. Vi kan se om de bryter reglene, eller om de prøver å skade eller ta livet sitt, sier fengselsdirektør Zhu Hongbin.

En 7,5 meter høy betongmur omkranser bygget, beskyttet av vakttårn og strømgjerder. Foto: Mark Schiefelbein/AP Photo

Plass til 10.000

Institusjonen brukes kun til varetektsfengsling, noe som betyr at ingen av de innsatte har blitt dømt.

De kinesiske myndighetene ønsker ikke å kommentere hvor mange innsatte som sitter i fengselet, og påpeker at antallet varierer. Basert på antall celler, sengeplasser og satellittbilder anslår Associated Press at megainstitusjonen kan romme 10.000 innsatte. Tallet øker drastisk om de innsatte sitter trangt.

Nyhetsbyrået skriver at størrelsen indikerer at Kina fremdeles holder et stort antall uyghurer og andre muslimske minoriteter bak lås og slå. Satellittbilder viser at fengselet ble utvidet med en rekke fangeplasser så sent som i 2019. Nybygget nede til venstre på bildet er på hele 343 mål.

Satellittbilder viser det enorme omfanget av anlegget, som ble utvidet i 2019. Nede til høyre ser man arealet til Vatikanstaten, som krymper sammenliknet med fengselet. Foto: CNES/Airbus, Maxar Technologies, Google Earth via AP

Internasjonal kritikk

Etter at en liten gruppe ekstremistiske uyghurer gjennomførte kniv- og bombeangrep i Xinjiang-regionen, har Kina tatt grep. De siste fire årene har myndighetene slått hardt ned mot folkegruppen, i det de omtaler som «en krig mot terror».

Blant de mest kontroversielle grepene er de såkalte «treningsleirene», som tidligere innsatte beskrives som brutale arbeidsleire omringet av piggtråd og bevæpnede vakter.

Kina nektet lenge for at leirene eksisterte, men etter omfattende internasjonalt press sa myndighetene i 2019 at alle innsatte ved leirene var «uteksaminert». Bildene fra megafengselet i Xinjiang kan tyde på at «treningsleirene» har stengt ned, bare for å gjenoppstå som fengsel.

Dette er første gang media har fått en omvisning i det enorme fengselet. Foto: Mark Schiefelbein/AP Photo

Dårlig kamuflasje

Kritikere mener at den nye ordningen er en måte å kamuflere masse-fengslingen av religiøse minoriteter, og mener myndighetene forsøker å unngå kritikk ved å omdøpe treningsleirene til fengsel.

Blant disse er antropologen Darren Byler, som forsker på uyghurene ved University of Colorado. Han mener en rekke av de innsatte i institusjoner som Nummer 3 er uskyldige mennesker som ikke har begått «alvorlige forbrytelser».

– Vi beveger oss fra en politistat til en massefengslingsstat. Hundretusener av mennesker har bare forsvunnet fra resten av befolkningen, sier Byler.

– Man kriminaliserer normal oppførsel, mener forskeren.

Inne i fengselet er det en rekke tungt bevoktede sjekkpunkt. Foto: Mark Schiefelbein/AP Photo

Endret navn

Da AP besøkte megaanlegget insisterte fengselsledelsen på at institusjonen var noe helt annet enn «treningsleirene».

– Det er ingen forbindelse mellom dette fengselet og treningsleirene. Det har aldri vært en treningsleir i dette området, sier direktør Zhao Zhongwei.

Myndighetene påpeker også at fengselet er et eksempel på hvordan kinesiske myndigheter forplikter seg til prinsippet om en rettferdig rettsstat. De påpeker at innsatte får varme måltider, mosjon og tilbud om juridisk rådgivning.

– BBC-reportasjen hevdet at dette var en treningsleir. Det er feil, dette er et fengsel, sier Liu Chang i Kinas utenriksdepartement. Han påpeker at de eneste som trenger å bekymre seg for fengslene, er de som bryter loven.

Bevisene støtter derimot ikke myndighetenes påstander. Et Reuters-fotografi fra 2018 viste at institusjonen tidligere gikk under navnet «Urumqi Yrkesfaglige Utdannings- og Treningssenter». Offentlige dokumenter viser at konstruksjonen av et bygg med samme navn startet i området i 2017.

Dette fotografiet fra 2018 viser at fengselet tidligere var et såkalt «treningssenter». Foto: Thomas Peter/REUTERS

En konstruksjonsarbeider som besøkte institusjonen i 2018, sier til AP at bygget er det samme som «Urumqi Yrkesfaglige Utdannings- og Treningssenter», og at det ble omgjort til et fengsel i 2019. Det eneste som endret seg var skiltet ved inngangsporten.

– Alle de tidligere studentene ble omgjort til fanger, sier mannen, som ikke ønsker å stå frem med fullt navn av frykt for familiens sikkerhet.

– Verre enn helvete

Tidligere ansatte ved treningssenteret forteller at tortur og mishandling av innsatte er utbredt, selv om AP ikke så noen tilfeller av dette under sitt besøk. En tidligere lærer beskriver stedet som «verre enn helvete», og opplevde at undervisningen ofte ble avbrutt av lyder av innsatte som ble torturert.

En annen ansatt besvimte da hun så hvordan de innsatte ble behandlet.

Det er tilnærmet umulig å få innsyn i hvilke lovbrudd de innsatte er anklaget for. Forskeren Gene Bunin har publisert dokumenter som viser hvordan innsatte presses til å tilstå «terroristaktiviteter».

Fengselsmyndighetene nekter for at de innsatte holdes på ugyldig grunnlag. Foto: Mark Schiefelbein/AP Photo

Lekkede politirapporter fra 2017 viser at åtte av de innsatte uyghurene ved Nummer 3 soner for å ha lest religiøse tekster, installert fildelingsprogrammer eller bare for å ha vært en «upålitelig person». I 2018 ble de dømt til to til fem års «studier» ved Nummer 3.

Tall fra 2019 viser at hundretusener av mennesker i Xinjiang har blitt dømt til fengselsstraffer på fem år eller mer de siste årene. Kinesiske myndigheter nekter for at de holder uskyldige mennesker fanget, og kaller massefengslingen et grep i «kampen mot terror».

– Antallet innsatte vil naturligvis øke som en del av denne kampen. Dette er en pekepinn på hvor effektivt vi arbeider, sier en talsperson for myndighetene i Xinjiang.