Fotballryktene: – City villige til å bytte Sterling for å sikre seg Kane

Manchester City ønsker seg Harry Kane, og er villige til å strekke seg langt for å få sin mann. Ifølge FourFourTwo er de lyseblå klare til å tilby Tottenham Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Bernardo Silva eller Raheem Sterling som en del av en avtale for Kane. Blir Kane City-spiller vil han tjene nesten 4,9 millioner kroner i uka, skriver The Sun, som også skriver at Tottenham-direktør Daniel Levy har åpnet for å la Kane bytte klubb.

Kylian Mbappes kontrakt med PSG går ut etter kommende sesong, og franskmannen har ingen plan om å skrive under på en ny, skal vi tro Marca. I stedet planlegger 22-åringen å gå til Real Madrid når kontrakten hans går ut.

PSG jobber på sin side med å få inn Manchester Uniteds Paul Pogba i sommervinduet. Pogba er på vei bort fra United, etter å ha sagt nei til ny kontrakt, skriver Mirror. Også Pogbas kontrakt går ut etter kommende sesong.

Manchester United sliter med å komme til enighet med Real Madrid om en overgangssum for Raphael Varane. Midtstopperens personlige betingelser skal ikke være et problem, men United skal ikke være villige til å betale mer enn i underkant av 500 millioner kroner for franskmannen. Real Madrid ønsker seg på sin side drøyt hundre millioner kroner mer, skriver Mirror.

Liverpool er en av flere europeiske klubber som vurderer AC Milans Franck Kessie, skriver Gazzetta dello Sport.

Eden Hazard er klar på at det er uaktuelt å returnere til Chelsea, til tross for at spanske medier har rapportert at belgieren har blitt tilbudt til gamleklubben. melder Mirror. Hazard har på ingen måte vært en suksess etter overgangen til Real Madrid.

Tottenham er aktive på overgangsmarkedet under deres nye manager Nuno Espirito Santo. Journalist Fabrizio Romano skriver at Atalanta-keeper Pierluigi Gollini er på vei til London for å signere en låneavtale med opsjon på kjøp. Samme mann melder at Spurs er enige med Atalanta-stopper Cristian Romero om en kontrakt, og at klubbene nå diskuterer overgangssum.

Chelsea er på jakt etter ny tredjekeeper, og ifølge The Telegraph kan tidligere Manchester United-keeper Sergio Romero bli mannen for oppgaven.

Arsenals Granit Xhaka er svært nære en Roma-overgang, og Jose Mourinhos nye klubb håper å ha sveitseren på plass før de reiser til Portugal for sesongoppkjøring neste uke, ifølge Daily Mail.

Tottenham- og USA-forsvarer Cameron Carter-Vickers tiltrekker seg interesse fra Newcastle, som er ute etter en midtstopper etter at Brentford vant kampen om norske Kristoffer Ajer, skriver 90 min.