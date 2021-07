Tufte og co. langt unna OL-finale: – De ble tatt litt på senga

Norges dobbeltfirer i roing må ro oppsamlingsheat søndag for å nå en OL-finale. Landslagstrener Kjetil Undset var overrasket over hvor langt bak de var.

Natt til fredag havnet den norske kvartetten bestående av Erik Solbakken, Oscar Helvig, Olaf Tufte og Martin Helseth på 4.-plass i forsøksheatet. Kun de to første fikk billett direkte til finalen. Søndag venter oppsamlingsheat hvor det er nye sjanser for kvalifisering.

– At det skulle bli så ille, det så jeg ikke for meg, sa landslagstrener Undset etter heatet.

– Det var et lag som ikke stoler på seg selv, som vil for mye, men som ikke har ro og 100 prosent tro på det de kan. De ble tatt litt på senga, kan det se ut som. Det ble altfor høye skuldre og for mye kaos, de hang ikke sammen, var trenerens brutale oppsummering.

Havnet tidlig bakpå

Nordmennene lå et stykke bak ved passering på 500 meter og var på 4.-plass. Den plassen endte nordmennene på til slutt også.

Polen vant heatet 0,3 sekunder foran Italia, og de to landene tok seg direkte til finalen. Norge endte på tiden 5.49,02, og var 9,77 sekunder bak vinneren i heatet.

– Du ser veldig fort at de synker ned i båten og prøver å gripe vannet, i stedet for å sitte oppe og bare plukke fart. Har vi mistet følelsen av fart, blir det mye krokete armer og nedsunkne bryst. Det går ikke på skinner, sa Undset.

– Det er det som er magien i en slik lagbåt som går så fort, hvis du får godfølelsen kan du bare sitte og be om mer smerte, men hvis man bommer, så blir det totalt kaos. Det er vanskelig å svare på når du har såpass gode roere, som har rodd såpass fort tidligere i år. Det blir som å ha ski uten feste, forklarte han.

Psykologisk utfordring

Treneren sier det nå blir en psykologisk utfordring å heve seg til oppsamlingsheatet.

– Nå har vi Olaf der som virkelig er i stand til å kunne ta det. Han tar det rolig og prater nok litt mer enn han ville ha gjort ellers. Han forteller at dette har han vært gjennom før. Så vil han snu det til hva vi kan gjøre. Det er ikke nødvendig å tenke på noe annet, sa Undset.

Tufte er med i sitt sjuende OL og har to gull og to sølv i sin OL-karriere. Det første kom i 2000 med sølv i dobbeltsculler. I Atlanta i 1996 kom debuten, også det i en dobbeltfirer. Da ble det 8.-plass.

Solbakken, Helvig og Helseth er alle debutanter i OL-sammenheng.

– De kan gjøre et bra løp og likevel være nødt til å ro oppsamlingsheat. De møter lagene som er seedet som nummer 2 og 3, sa landslagstrener Johan Flodin før heatet.

