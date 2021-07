Mann knivstukket i Sandnes

Politiet i Sør-Vest fikk klokken 22.05 melding om en skadd person i Sandnes. Vedkommende er tatt hånd om av ambulanse. Det skriver de på Twitter.

En mann i 40-årene har stikkskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen er sendt til sykehus med ukjent skadeomfang.

Klokken 23.32 skriver politiet på Twitter at en mann i 50-årene er besluttet pågrepet og siktet for kroppsskade. Like før midnatt var det mye bevæpnet politi i området.

– Gjerningspersonen er en kjent for politiet fra før. De to involverte er ikke i slekt, men er bekjente. Foruten det ønsker jeg ikke å gå ut med mer informasjon, sier operasjonsleder Olaug Bjørn til TV 2 klokken 23.50.