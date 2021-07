Skrekktall: – Høyeste siden pandemien startet

Koronasmitten blant aldersgruppen 20-29 er skyhøy i England. Over 400.000 briter ble forrige uke bedt om å gå i karantene etter nærkontakt med smittede.

Forrige uke hadde de i aldersgruppen 20-29 de høyeste smittetallene målt siden landet startet med massetesting.

Det ble påvist 1154,7 tilfeller per 100.000 innbyggere. Det viser en rapport en rapport fra britiske helsemyndigheter.

– Disse tallene er de høyeste vi har sett siden pandemien startet. Vi må fortsette å bekjempe viruset, det har ikke forsvunnet, sier Yvonne Doyle, helsedirektør i Public Health England til Sky News.

Samtidig oppfordret hun alle i de yngre aldersgruppene til å møte opp og ta vaksine.

SMITTE: Store folkemengder og lite fokus på smittevern under sluttspillet i EM har fått mye av skylden for de skyhøye smittetallene i England. Her fra etter finalen mellom England og Italia 11. juli. Foto: LEE SMITH / Reuters / NTB

Litt over 58 prosent av 18-29-åringene i landet Tatt første dose, mens bare om lag 19 prosent har fått to doser, per 18. juli.

– Dessverre ser vi økning

Ifølge rapporten skal vaksineringen ha avverget 52.600 sykehusinnleggelser, og forhindret opp mot 38.000 dødsfall. Om lag 12 millioner smittetilfeller antas også å ha blitt unngått takket være vaksiner.

– Dessverre ser vi at innleggelser og dødsfall er økende. Vi følger svært nøye med på de nye tallene, fortsetter Doyle.

HAMSTRING: Svært mange i Storbritannia har de siste dagene fått melding fra den britiske smittesporingsappen. Det har ført til hamstring og matmangel i butikkene. Fenomenet har fått navnet "Pingdemic" Foto: JUSTIN TALLIS / AFP / NTB

Forrige uke ble over 400.000 briter bedt om å gå i karantene etter nærkontakt med smittede, ifølge samme kanal.

Møter kraftig kritikk

Til tross for at deltavarianten dominerer i Storbritannia og smitten er høy, valgte statsminister Boris Johnson å fjerne alle restriksjoner mandag denne uken.

– Vær så snill, vær forsiktige, og gå inn i det neste steget av gjenåpningen med respekt for andre mennesker og risikoen viruset fremdeles utgjør, sa Johnson.

Beslutningen har blitt møtt med krass kritikk. Ifølge The Guardian har 1.200 forskere ha advart mot gjenåpningen i et innlegg i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

KARANTENE: Statsminister Boris Johnson har nektet å snu i gjenåpningen av landet tross kritikk. Selv er han i karantene frem til 26. juli etter at helseminister Sajid Javid (t.h.) testet positivt for korona. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters / NTB

– Uforsvarlig

Også opposisjonsleder Keir Starmer har vært kritisk.

– Å gi slipp på all beskyttelse samtidig som smitten fortsatt er økende, er uforsvarlig.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad uttalte til TV 2 forrige uke at det kan se ut som engelskmennene er litt vel tidlig ute.

– I England er det fortsatt mye spredning av smitte blant uvaksinerte personer. Det er jo det man er bekymret for nå. Om man får disse muterte virusvariantene i omløp blant uvaksinerte.