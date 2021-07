Glimt og Rosenborg seiret på Island

SEIER: Både Bodø/Glimt og Rosenborg kunne juble for seier i Europa Conference League torsdag.

Hafnarfjördur 0-2 Rosenborg

Valur 0-3 Bodø/Glimt

Regjerende seriemester Bodø/Glimt og Rosenborg hadde begge tatt turen til Island for andre kvalifiseringsrunde i Europa Conference League.

For de gule ble det plankekjøring mot Valur da Ulrik Saltnes' scoring før pause ble fulgt opp av to mål fra medkaptein Patrick Berg etter hvilen.

For Rosenborg gikk det tråere helt frem til Carlo Holse headet trønderne i føringen etter timen. Ti minutter senere doblet Dino Islamovic for Åge Hareides lag.

Dermed sikret de norske lagene seg et godt utgangspunkt før returoppgjørene på Lerkendal og Aspmyra neste torsdag.

Saltnes-volley og Berg-dobbel

Kjetil Knutsens lag tok ledelsen fem minutter før pause da Ulrik Saltnes kom på et løp fra dypet og scoret på en elegant halvvolley. De gule ledet også til pause mot Valur.

Fem minutter etter hvilen fikk Glimt straffe da tidligere Brann- og Sandnes Ulf-keeper Hannes Thór Halldórsson felte målscorer Saltnes. Patrick Berg eksprederte straffen sikkert i mål til 2-0.

Samme mann la på til 3-0 like etter med et meget velplassert skudd med venstrefoten. Fra innsiden av boksen, etter pasning fra Saltnes, skjøt Berg inn Glimts tredje via stolpen og inn.

Holse-heading og Islamovic-mål

For Rosenborg ble det en tøffere kamp. Etter en førsteomgang der Hafnarfjördur traff stolpen, kom Åge Hareides lag mer og mer inn i kampen. I det 61. minuttet steg Carlo Holse til værs og headet gjestene i ledelsen etter innlegg fra Adam Andersson.

Dino Islamovic scoret Rosenborgs andre med drøye tjue minutter igjen. Den kraftige spissen fikk ballen og i feltet og etter et skudd på keeper fikk angriperen tråklet ballen med seg før han kontant satte inn 2-0.

Hjemmelaget var farlig frempå mot slutten, men Rosenborg resier fra Island med en tomålsledelse i bagasjen.

Returoppgjørene på Lerkendal og Aspmyra spilles om en uke.