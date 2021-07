Vålerenga ble herjet med i firemålstap

Gent - Vålerenga 4-0

Vålerenga fikk en av de antatt sterkeste lagene i bollen da de trakk sin første motstander i den nystartede conferenceligaen.

Den belgiske storklubben viste sin styrke allerede fra start i kvalifiseringskampen.

Etter ti minutter slapp Vålerenga inn sitt første mål for kvelden da Gent-spiss Bruno snek seg foran Jonathan Tollås Nation på et innleg, og lurte ballen i mål under Vålerengas keeper, Kristoffer Klaesson.

Etter scoringen fulgte et sterkt Gent-press, som resulterte i 2-0 fem minutter før pause.

Etter den fortsatte presset fra hjemmelaget, som scoret sitt tredje mål på en ordentlig rakett fra kaptein Vadis Odjidja-Ofoe. Mørkere skulle det blir for Vålerenga, som slapp inn sitt fjerde mål óg måtte bytte ut en skadet Samuel Adekugbe.

På topp for Vålerenga fikk 18 år gamle Seedy Jatta sin første start for sesongen. Han fikk svært tøffe arbeidsforhold mot to høyreiste midtstoppere i et høytpressende Gent-forsvar.

Verken han eller noen andre Vålerenga-spillere maktet å skape noen farlige målsjanser. Faktisk fullførte oslolaget kampen uten ett eneste registrert skudd på mål.

Dermed endte kampen 4-0.

Fredag om en uke møtes de to lagene på Intility til det avgjørende returoppgjøret. Vinneren av de to kampene tar seg videre til den tredje kvalifiseringsrunden i nyvinningen Conference League.

Den omstridte turneringen er en europeisk liga på nivået under Europa League. Fra Norge er Vålerenga, Molde og Rosenborg med i kvalifiseringen til nyvinningen.

Finalen vil bli avholdt i Tirana 25. mai neste år. Belønningen for å vinne turneringen er en plass i gruppespillet av Europaligaen neste sesong.

Aron Dønnum var ikke med i Vålerengas tropp til kampen mot Gent. Han er etter det TV 2 erfarer klar for en overgang til en annen belgisk storklubb, nemlig Standard Liège.