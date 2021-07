Fabian Stang hardt ut mot Støre – så slettet han innlegget

– I dag gjorde Gahr Støre tragedien 22. juli til partipolitikk, han sa at høyresiden har et særlig ansvar for å ta avstand fra ekstremister.

Det skrev tidligere Oslo-ordfører fra Høyre, Fabian Stang, på Facebook i kveld, som en reaksjon på Støres tale i anledning markeringen av at et er ti år siden terroren i Oslo og på Utøya. Etter at innlegget hadde ligget ute i rundt halvannen time, ble det slettet.

Skjermdump fra Facebook

Stang var ordfører i Oslo under terroren i hovedstaden og på Utøya. Han skriver i innlegget at det for mange var et poeng å ikke blande katastrofen og partipolitikk.

– De fleste har klart å holde seg til den verdighet som ble etablert i disse første dagene. Men nå, rett før en ny valgdag, klarte ikke Støre å dy seg. Støre sa i realiteten at jeg og andre Høyre-politikere har et ansvar for de drap og lemlestelser terroristen begikk, skriver Stang.

Slik begrunner han slettingen

I en SMS til TV 2 skriver Stang følgende om at han slettet innlegget.

– Jeg måtte innse at 22. juli fortsatt er så betent at man bør la meninger bli hos en selv, sier tidligere Høyre-ordfører Fabian Stang til TV 2.

Arbeiderpartiet vil ikke kommentere saken overfor TV 2.

Blant det Støre sa i talen sin i anledning minnemarkeringen på Utøya torsdag var at politikere og ledere har et særlig ansvar for å bekjempe hat, konspirasjonsteorier og ekstremisme.

– Vi på venstresiden må nå ut til de som følger oss. Slik vi gjorde da radikale ekstremister brukte vold politisk motivert for noen tiår siden. Politikere på høyresiden må nå heve stemmen og trekke klarere grenser opp mot det høyreekstreme, ikke lukke øynene. Og religiøse ledere i trossamfunn må ta sitt lederansvar inn mot de som lytter mer mot dem.

Sanner tar avstand

Høyre-nestleder og finansminister, Jan Tore Sanner, sier i en kommentar til TV 2 at han tar avstand fra det Stang skrev på Facebook.

– Jeg er uenig med Fabian Stang i det han skriver. Dette har vært en vanskelig dag for alle, men særlig Arbeiderpartiet og AUF som var målet for den høyreekstreme terroraksjonen, og de som oppholdt seg i regjeringskvartalet.

Videre sier han at alle partier har et ansvar for å hindre ekstremisme.

– Uavhengig av politisk ståsted har vi alle et ansvar for å slå ned på ekstremisme og hatprat, men som regjeringsparti har vi et særlig ansvar. Det ansvaret tar vi.

Her er talen Støre holdt på Utøya i dag:

Fikk kritikk i kommentarfeltet

I kommentarfeltet under Stangs innlegg mente en del at kritikken hans er uberettiget og flere påpekte at det var feil dag å skrive et slikt innlegg.

Blant dem som var uenige med den tidligere Høyre-ordføreren var tidligere Unge Høyre-leder Sandra Bruflot.

– Her er jeg uenig med deg Fabian. Høyresiden har et ekstra ansvar for å ta avstand fra høyreekstremisme. Spesielt fordi Arbeiderpartiet og AUF kan si svært lite før de enten får beskjed om at de bruker 22. juli, eller før de får trusler og hets mot seg. Ansvaret for det som skjedde 22/7 er kun terroristen sitt, men vi som samfunn og medmennesker og meningsbærere har et ansvar for å dra opp noen linjer mot hva som er greit og ikke. Vi har et medansvar for å skape et samfunn og et debattklima som gjør sjansene mindre for at terrorangrep skjer igjen, skrev hun under innlegget.