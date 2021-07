Obama og Springsteen utgir bok sammen

Forlaget Random House sier at oppskriften til de to følger de åtte radioprogrammene de tok opp under tittelen Renegades: Born in The USA og som ble lansert av Spotify.

Barack og Bruce kan ved første øyekast synes som et temmelig umake par, men de har i årenes løp utviklet et vennskap og en interesse for hverandres høyst forskjellige bakgrunn og livsløp.

Podkasten gir et innblikk i to modne menns syn på rasisme, musikk, oppvekst, mannsroller, politikk og kanskje mest av alt, det USA de ønsker skal finne harmoni og en balanse mellom utfordringer og motsetninger.

Boken slippes 26. oktober og vil inneholde både tekster og bilder som ikke er vist før. Rockeren Bruce viser håndskrevne vers, og den tidligere presidenten publiserer tidligere taler ispedd egne kommentarer.

– På hver vår måte har Bruce og jeg vært på parallelle reiser for å forstå dette landet som har gitt oss begge så mye. Vi forsøker å knytte våre egne liv og erfaringer til den overordnede historien om USA, skriver Obama i forordet.

Det å få disse to personlighetene til å sette seg ned og snakke om løst og fast, dog med et spesifikt tema for hver sending, var et kupp for Spotifys satsing på podkaster, en strategi som har brakt flere hundre millioner dollar i kassen.