Elleve år etter mirakelet: – Vi er klare. Vi har ventet i to år nå

26. oktober 2019: Follo gruser Frigg 4-1 på Ski Stadion i høstværet. Lite visste kameratene den gang om at det skulle bli deres siste kamp på nesten to år.

Men lørdag er ventetiden endelig over. Eliteserielaget Stabæk tar turen når 1. runde av cupen braker løs på Ski Stadion.

3.divisjonlaget klør etter å kommer i gang.

– Cupbomba skal smelle i Ski!

- Vi vinner, rett og slett. Vi er klare. Vi har ventet på dette i nesten to år nå, trent godt gjennom hele sommeren og nesten ikke hatt ferie. Vi er en sulten gjeng som er klare for å vise oss fram, sier Follo-spiller Almin Hrustic selvsikkert til TV 2.

CUPBOMBE?: Follo-gutta er selvsikre før møtet med Stabæk. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Lagkameraten Matarr Sarr nikker med.

Han og lagkameratene har fått i oppgave å vaske tribunesetene før den etterlengtede kampen.

- Troen er bra, ass. Jeg har troen på at vi vinner. Cupbomba skal smelle i Ski!

- Stabæk er en god motstander, da?

– God og god. Sisteplass i Eliteserien. Jeg har fortsatt troen på at et tredjedivisjonslag kan slå ut Stabæk! Det blir ikke en lett jobb, men det kan gå! Det viktigste er at vi har troen og spiller for hverandre. Alle gutta her vet hvordan det er å spille med Follo på brystet, sier Sarr, klapper seg på logoen, før han fullfører:

Mirakelet i 2010

– Sult er nøkkelordet. Når du er sulten er alt mulig!

At cupmirakler skjer, vet Follo-folket bedre enn de fleste. I 2010 kom laget helt til finalen - etter en spinnvill seminfinaleseier mot giganten Rosenborg etter ekstraomganger.

DRØMMEDAG: Mads Clausen etter det som ble hans livs høydepunkt som fotballspiller. Foto: Kallestad, Gorm / NTB

Mads Clausen satte inn det avgjørende målet den gangen - og ble udødeliggjort i lokalsamfunnet.

Nesten, i hvert fall.

– Det er ikke så store forhold her i Follo, så det er klart man blir husket for det. Det er ekstremt gøy, det, sier Clausen til TV 2, som har troen på et nytt cupeventyr på Ski Stadion.

Rosa trøyer og oppsiktsvekkende sponsor

Det vil i så fall skje med de samme draktene Clausen og resten av cupheltene fra 2010 spilte med: De karakteristiske rosa trøyene, som egentlig er lagets bortedrakter, skal benyttes under årets cup.

– Det ble et symbol på vår cupreise den gangen, og er blitt et varemerke, nesten. Det er kjempegøy, sier Clausen.

ENDELIG: Etter lang tid med såkalt koronatrening er lagmoralen god før første kamp siden oktober 2019. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Men ikke nok med rosa trøyer og første kamp på 636 dager: Lørdagens cupbatalje blir også klubbens første kamp med hovedsponsor på brystet siden 2017.

Og det er ingen ringere enn Kondomeriet som har fått hedersplassen på brystet.

– Det er veldig gøy at vi endelig har fått en hovedsponsor på drakten. Det er en sponsor som virkelig har glidd godt inn hos gutta. Nå håper vi å finne åpninger i Stabæk-forsvaret, forklarer styreleder Hans Henning Ruud.