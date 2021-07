All togtrafikk på Oslo S stanset grunnet strømbrudd - vil pågå ut døgnet

– Driftsstansen vil pågå hvert fall ut driftsdøgnet, opplyser pressevakt i Bane Nor, Gunnar Børseth, til TV 2.

Feilen ble oppdaget rundt klokka 18 torsdag kveld. Bane Nor vet fremdeles ikke årsaken til strømbruddet.

– Det er en kontaktledning som har falt ned. Vi jobber nå med å finne ut hvordan dette har skjedd, sier Børseth.

INNSTILT: Slik ser ankomstoversikten på Oslo S ut torsdag ettermiddag. Foto: Daniel Lundby Olsen

Kontaktledningen har falt ned ved Brynsbakken nord for Oslo S. Børseth vet foreløpig ikke hvor stort omfanget er.

Bane Nor kommer med en ny oppdatering klokka 21.

Lite info

Familien Høknes fra Verdal i Trøndelag har vær turister i Oslo denne torsdagen. De var nå på vei til overnattingsbesøk til en onkel på Jessheim.

Men til deres stor overraskelse var togene innstilt da de ankom togstasjonen.

– Dette var helt ukjent for oss. Vi har ikke fått noen informasjon for hva som skjer nå, forteller mor Marit Høknes.

Mormor Liv Høkenes er fortvilet.

– Jeg har kjøpt billett på mobilen tidligere i dag, men det har ikke kommet opp noe om at togene er innstilt,

USIKRE: Alfred (7), Teodor (9), Marit og Liv Høkenes vet ikke hvordan de skal komme seg videre til Jessheim etter at alle togene på Oslo S er innstilt ut dagen.

Jannicke Keyser Bjergnes er på Oslo S torsdag ettermiddag etter å ha vært på middag hos sønnen sin som studerer i byen, og var på vei hjem til Kløfta.

– Jeg ble bedt om å stille meg i kø ved bussene, men for hvor lenge vet jeg ikke. Det er ingen som har gitt oss noe mer info enn at vi skal stå her, forteller Bjergnes.