– Det har gått ti år siden Norge ble mørklagt. Sjokk, sorg og sinne rammet oss alle, sa kongen i talen.

Beskrivelsen av et mørklagt Norge, ble gjentatt gjennom talen. Kongen sier at sinnet etter angrepet, fremdeles er til stede.

– Norge sørget sammen, en stund. Så ble hver og én av de hardest rammede igjen alene med hver sin sorg. Og både sorgen og sinnet bor fremdeles over hele landet vårt. Fra nord til sør lever foreldre som for alltid vil ha et tenåringsbarn i hjertet.

– Søsken som alltid vil ha en bror eller søster for lite. Mennesker som savner en mor eller far, en kjæreste, venn eller kollega.

– Ikke gjort nok

Kong Harald snakket videre om viktigheten av å aldri glemme det vi lærte etter angrepet. Lærdommene, ifølge kongen, er blant annet:

– At vi må stå opp for likeverd og menneskerettigheter. At vi må ha respekt for at vi er forskjellige. At vi må kjempe for det vi tror på med fredelige midler.

Kongen anerkjente også, at arbeidet med å bekjempe de mørke kreftene i samfunnet, ikke har vært god nok.

– Samtidig må vi erkjenne at vi som samfunn ikke har gjort på langt nær nok for å se, for å hjelpe, for å bære byrden sammen, og for å motarbeide de mørke kreftene.

– Dette er jeg lei meg for.

Men Kongen uttrykte at han fremdeles har stor tro på det norske folk.

– Vi har vist gjennom mange slags prøvelser hvor mye vi klarer når vi står sammen for å verne om grunnverdiene våre. Derfor holder jeg fremdeles fast ved det jeg sa den gangen:

– At troen på friheten er sterkere enn frykten. Jeg holder fast ved troen på et åpent demokrati og samfunnsliv. Og jeg holder fast ved troen på våre muligheter til å leve fritt og trygt i vårt eget land.

KONGEFAMILIEN: Hele kongefamilien er på plass under minnesmarkeringen i Oslo Spektrum Foto: Fredrik Hagen

– Lurer på hva de er laget av

Videre skrøt kong Harald av de overlevende etter det grusomme angrepet.

– Når jeg ser på flere av dem som overlevde denne dagen, lurer jeg på hva de er laget av. Mange av dem engasjerer seg, sammen med unge over hele landet vårt, for at Norge skal være et godt sted å leve for alle. De viser oss at lyset er sterkere enn mørket.

Kongen sa videre at vi som samfunn har et ansvar for å innvie nye generasjoner i lærdommen fra 22. juli.

– Enkelte datoer er skrevet inn i vårt lands fortelling som definerende dager. Dager som på ulike måter har bidratt til å gjøre oss til dem vi er. Derfor er det så viktig å lære om dem og av dem.

– Dette skylder vi alle de drepte, de pårørende, de berørte og oss selv. Både for å bli bedre mennesker, for å bli et klokere folk, og for å skape et enda bedre Norge for dem som kommer etter oss.

– En av de mørkeste dagen i vår historie

Mot slutten av talen sa kong Harald at selv om angrepene var rettet mot regjeringen, Arbeiderpartiet og AUF, så rammet det mye bredere og dypere.

– Det rammet oss alle i det vi sammen har bygget opp gjennom generasjoner. Et folkestyre der vi trygt kan arbeide for det vi tror på, uten å risikere å bli drept for det.

Kongen avsluttet med å si at 22. juli forblir en av de mørkeste dagene i vår historie.

– Jeg vet at tiden ikke leger alle sår. Jeg tenker med sorg på alle som ble drept og føler med alle som ble skadet. Samtidig har vi grunn til å være takknemlige for de mange som arbeider for å skape et godt samfunn for alle.

– På 10-årsmarkeringen for en av de mørkeste dagene i vår historie blir vi fylt av håp gjennom alle som lyser.