Siden introduksjonen i 1993 har Mercedes C-Klasse vært gjennom litt av en reise.

Fra å være en relativt beskjeden og nøktern modell (i Mercedes-sammenheng), har bestselgeren utviklet seg til å tilby virkelig høy premiumfaktor i denne klassen.

Akkurat nå begynner de første eksemplarene av en helt ny generasjon C-Klasse å rulle på norske veier. Nyhetene er mange, både visuelt og ikke minst på teknologi-siden.

Nå har Broom endelig testet nykommeren, og vi kan allerede slå fast at bilen kjører fra konkurrentene på ett område.

Hvordan er den å kjøre?

C-Klasse har aldri vært mer komfortabel å kjøre enn nå. Det merkes at Mercedes har jobbet en del med understellet på nykommeren.

Mercedes C200 4Matic Pluss Klasseledende interiør Komfort

Tech Minus: Dyrt ekstrautstyr

1,5 liters bensin føles litt slapp

Mye touch Pris fra: 593.900 kroner

Vår testbil er ikke utstyrt med luftfjæring, likevel syns vi den takler humper og ujevnheter svært godt.

Det skal også sies at bilen henger fint med gjennom svingene. Men det er de komfortable landeveisegenskapene som imponerer mest. Dette er en bil du kan kjøre time etter time uten å bli lei.

Vi noterer oss også god støyisolering inne i kupéen, noe som underbygger premiumfølelsen bak rattet.

Går den bra?

I Norge leveres nye C-Klasse i første omgang med to bensinalternativer, C200 eller C300. Vi kjører førstnevnte.

Under panseret her finner vi en 1,5 liters bensinturbo – med EQ Boost. Det betyr at du får inntil 20 hk og 200 Nm ekstra fra et 48-voltssystem over korte perioder.

Bensinmotoren alene tilbyr 204 hk og 300 Nm. Med over 200 hk i en relativt kompakt bil som C-Klasse, hadde vi kanskje forventet litt bedre fraspark.

Motoren virker rett og slett litt slapp i forhold til effekten. Skal du hente ut alle kreftene, må den jages på turtall. Det bekreftes av at toppeffekten først er tilgjengelig på 5.800 omdreininger.

0-100 km/t er oppgitt til 7,1 sekunder, noe som er helt ok.

Fordelen med den lille 1,5-literen, er at du oppnår lavt forbruk ved rolig og jevn landeveiskjøring. Vi snakker rundt 0,5 liter/mil.

I byen eller ved mer aktiv kjøring, øker forbruket ganske betraktelig. Da ligger vi på rundt 1 liter/mil.

I våre øyne ville bilen kledd Mercedes sin nyeste 2-liters dieselmotor bedre. Den oppleves både kvikkere, samtidig som forbruket er lavere. Bilen blir tilgjengelig med to ulike dieselalternativer litt senere i år...

Med AMG-pakke ser fronten ekstra hissig ut.

Design utenpå og inni

Det har skjedd en god del med designet på nye C-Klasse. Hele frontpartiet er redesignet med ny grill, frontfanger og ikke minst digitale LED-lys.

Fra siden minner C-Klasse sedan mye om en krympet S-Klasse, særlig med de tetteikende felgene vår testbil har fått.

Bak er helt nye LED-lys på plass. Disse er mye smalere enn før, og bidrar til at bilen ser mer sportslig ut i fremtoningen.

Men det er først når du åpner døren og ser det flunkende nye interiøret, du må blunke et par ganger ekstra. FOR et interiør!

Her oser det eksklusivitet og luksus, samtidig som det fremstår moderne og sportslig. At du nå får sterke S-Klasse-assosiasjoner i «lille» C, sier egentlig ganske mye.

Det er gjennomgående god materialkvalitet, og igjen skyhøy premiumfaktor. Her er Mercedes klasseledende. Sammenligner du nye C-Klasse med dagens BMW 3-serie eller Audi A4, ser de to konkurrentene nesten litt gammeldagse ut i forhold.

Spesielt det nye interiøret og luksusfølelsen her imponerer oss. Som standard er mediaskjermen på 9,5 tommer, mens 11,9 tommers skjerm, slik testbilen har, er ekstrautstyr.

Hvordan er plassen?

Hva får du med deg?

Både sedan- og stasjonsvognutgaven av C-Klasse har en lengde på 4,75 meter og en bredde på 1,8 meter. Akselavstanden er økt med 25 mm i forhold til forgjengeren.

Bagasjerommet i stasjonsvognen, som kommer til Norge i høst, er 30 liter større enn tidligere, og har nå en kapasitet på mellom 490 og 1.510 liter. Bagasjerommet i sedanen er på 455 liter.

Nå er forresten elektrisk bakluke standard på C-Klasse.

Det er godt med plass i andre seterad.

Livet i baksetet:

Sammenligner du bilen med første eller annen generasjon C-Klasse, merkes det at plassen har vokst med årene. I baksetet er det god plass – også for to voksne.

Som tilvalg får du to-soners klimaanlegg, da trenger du ikke bekymre deg for plutselige hetetokter, hvis svigers er i overgangsalderen. Alle kan styre temperaturen i hver sin sone.

Vi må også nevne Burmester-anlegget som testbilen er utstyrt med. Det leverer krystallklar lyd.

Bak rattet:

Setene og sittestillingen er svært god. I tillegg er Mercedes flinke på å plassere ulike elementer logisk – enten det er snakk om setejustering, lysbryter eller infotainmentskjerm. Alt er veldig oversiktlig og ryddig.

For første gang er C-Klasse tilgjengelig med bakhjulsstyring. Her er styringsvinkelen opptil 2,5 grader, noe som reduserer svingradiusen med 43 centimeter.

Tech-faktor

På dette område er nye C-Klasse langt fremme. Det handler om alt fra ulike førerassistent-systemer til brukergrensesnittet på den nye touchskjermen. Sistnevnte er en sylskarp OLED-skjerm, tilsvarende den vi finner i nye S-Klasse.

Vi er rett og slett imponert over grafikken, spesielt kartet og navigasjonen, som har detaljer ingen andre bilprodusenter leverer. Huker du av «Augmented Video» på ekstrautstyrslisten, er det nærmest umulig å kjøre feil.

Med dette aktivert, filmer nemlig bilen veien i det du nærmer deg en avkjøring eller et kryss – og markerer hvor du skal kjøre med virtuelle piler.

Detaljnivået på kartet er i en klasse for seg. Kjører du i nærheten av et vann, glinser det til og med fra vannet – akkurat som at det beveger på seg.

Bilen har også fått andre generasjons MBUX (Mercedes-Benz User Experience), som blant annet innebærer at stemmestyring nå er tilgjengelig på norsk.

Selv om den nye mediaskjermen bidrar til et veldig stilrent design, syns vi ikke løsningen til Mercedes er utelukkende positiv. Som vi skrev i testen på nye S-Klasse, er ikke brukervennligheten like optimal som den kunne ha vært.

Vi savner noen fysiske knapper for de viktigste funksjonene. Det er ikke til å komme unna at det tar mer tid og fokus fra veien, når alt skal betjenes via en touch-skjerm.

Utover dette, er det bare å ta av seg hatten for hvordan Mercedes har klart å pakke inn så mye teknologi og fiffige løsninger, på en såpass ryddig og elegant måte.

Hjemme i Norge vil nok mange vente på én versjon som blir spesielt interessant. Vi snaker om C-Klasse stasjonsvogn som ladbar hybrid. Denne får en elektrisk rekkevidde på inntil 100 kilometer.

Konklusjon

Mercedes har løftet storselgeren sin til nye høyder. Bak rattet får du en komplett premiumfølelse og bilen kjennes større ut enn den faktisk er.

Interiøret er klasseledende og ser ut som en millionbil. Peprer du på med masse ekstrautstyr, er det heller ikke noe problem å nærme deg en slik prislapp. Men når det er sagt, får du helt nye C200 4Matic fra 590.000 kroner.

Så er det opptil deg eller banken hvor mye ekstrautstyr du skal gå bananas med. Uansett: Nye C-Klasse leverer til forventningene – mens interiøret overgår de fleste i samme klasse.

I første omgang blir nye C-Klasse tilgjengelig med to ulike bensinmotorer. Senere i år kommer bilen som ladbar hybrid og med et par dieselalternativer.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil.

Så langt har vi fått inn over 11.000 omtaler. Eier du en C-Klasse – kan du legge igjen en vurdering her.

Mercedes C200 4Matic Motor og ytelser: Motor: 1,5-liter bensin

Effekt: 204 hk / 300 Nm

0-100 km/t: 7,18 sekunder

Toppfart: 241 km/t

Forbruk: 0,66-0,76 liter/mil Mål, vekt og volum: L/B: 4,75, 1,82 meter

Vekt: 1.705 kg

Bagasjerom: 455 liter Pris fra: 593.900 kroner Pris testbil: 809.729 kroner

