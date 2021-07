Solbakken hyller Ajer og Melings overganger – likevel er han bekymret

Denne uken ble det klart at to av Norges landslagsspillere skiftet beite:

Kristoffer Ajer gikk fra Celtic til det nyopprykkede Premier League-laget Brentford. Birger Meling rykket ned i Frankrike med Nimes, men sikret seg en overgang til Rennes, som endte på sjetteplass i Ligue 1.

Begge to har vært nærmest faste innslag i Norge-forsvaret til landslagssjef Ståle Solbakken.

– Jeg er godt fornøyd med begge overgangene. Det er to klubber som jeg tror passer begge godt, sier Solbakken til TV 2.

Likevel påpeker Solbakken at han gjerne skulle sett flere norske landslagsspillere spille fast i de fremste europeiske ligaene.

– Vi har en del spillere som vi skulle ha flyttet litt på. Akkurat der halter vi litt etter nå, men med Kristoffer sin overgang til Engelsk Premier League, så er det et steg som vi håper at flere kan gjøre med lovnader om spilletid, sier landslagssjefen.

– Et fint steg for Kristoffer

Solbakken forteller at han hadde kontakt med Brentford-apparatet rundt overgangen til Ajer. Hans tidligere assistent i København, Brian Riemer, er nå assistent i Brentford.

– Jeg tror dette er et fint steg for Kristoffer. Han vil få testet seg hver helg både med og uten ball. Så det tror jeg blir veldig bra, sier Solbakken.

Midtstopperen har signert en femårskontrakt med klubben og overgangssummen, som ifølge Sky Sports ligger på 164 millioner norske kroner, er klubbrekord.

– Jeg tror overgangen vil gå bra. Men han må få litt tid på seg, for tempoet er høyere. Brentford er et lag som helt sikkert kommer til å slite litt. Men Kristoffer er en dyr man for dem, og derfor er han helt sikker tiltenkt en sentral posisjon.

– Ikke kjøpt for å sitte på benken

Birger Meling har signert en avtale med Rennes ut juni 2024. Men venstrebacken med 19 landskamper for Norge må trolig kjempe om plassen.

For på venstrebacken i Rennes spiller den 19 år gamle franske U 21-landslagsbacken, Adrien Trouffart.

– Jeg tror ikke de har kjøpt Meling kun for å sette ham på benken, men det blir tøff konkurranse. De skal spille mange kamper, og jeg stor tro på at Birger får det antall kamper han trenger for å være på det nivået vi alle vil at han skal være på, understreker Solbakken og legger til:

– Får Birger spilt jevnlig med kamper, så er det et stort steg opp i den franske ligaen, på et lag som har mye mer ball enn det det forrige laget hans hadde, avslutter landslagssjefen.