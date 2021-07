Skogbrannene herjer – røyken strekker seg 3.000 kilometer

Verdens kaldeste by preges av skogbranner og varmerekorder. Store områder kan være ødelagt for alltid, ifølge forsker.

Byen Jakutsk i Sibir i Russland er kjent som verdens kaldeste by. Vinterstider kan få minutter i kulden uten hansker føre til bitende smerter og forfrysning.

Men nå er byen dekket i en dis av røyk fra nærliggende branner som river gjennom skoger som har blitt tørket ut av uker med hetebølger, ifølge CNN.

Brannene er så store og vindene så sterke, at røyken beveger seg 3.000 kilometer til kysten av Alaska. Røyken var så tett torsdag, at myndighetene måtte innstille flytrafikken for store deler av republikken Sakha, melder AP.

KONTROVERSIELL LOV: Slik så luften ut i Jakutsk mandag. Ifølge AP, gjør russisk lov at myndigheter kan la branner brenne i visse områder hvis den potensielle skaden ikke anses å være verdt kostnadene ved å begrense brannene. Den har lenge blitt kritisert av miljøaktivister. Foto: Yevgeny Sofroneyev / AP / NTB

Skogbrannen har så langt ødelagt 26 tusen kvadratkilometer i Sibir, ifølge tall fra landets skogverntjeneste. Det tilsvarer nesten fem millioner fotballbaner.

Uopprettelig skade

Klimaforskere kaller årets branner spesielt ille. Det meste av Europa, det vestlige USA, sørvest-Canada og noen regioner i Sør-Amerika opplevde tørrere forhold enn gjennomsnittet i juni.

– Allerede halvveis i juli er klimautslippene høyere enn totalen av tidligere somre, påpeker Mark Parrington, forsker ved Copernicus Atmosphere Monitoring Service til CNN.

Ansatte i det russiske skogvesenet graver en vollgrav for å stoppe en brann vest for Yakustk. Foto: Alexey Vasilyev / AP / NTB

Thomas Smith, professor i miljøgeografi ved London School of Economics, frykter store deler av landområdene kan være ødelagt for alltid.

– Vi ser en økning i branner i Sibir. Nå skjer de hvert tiende til 30 år, mens de før skjedde hvert århundre. Det vi frykter er at skogen ikke blir moden igjen og at vi ender opp med et slags buskeland eller sumpete gressletter.

Dårligste på 15 år

Også i Nord-Amerika herjer skogbrannene. I Oregon har åtte branner brent nesten 475 000 dekar. Brannvesenet sier de aldri før har opplevd lignende flammer som i sommer, melder CNN.

Brannen er så store og genererer så mye energi og ekstrem varme at det skaper sine egne skyer og tordenvær, skriver amerikanske CBS.

Onsdag våknet innbyggere i New York til røyk og den verste luftkvaliteten på 15 år, ifølge Wall Street Journal.

RØYK: Det var ikke lett å se Frihetsgudinnen i New York gjennom røyken onsdag. Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters / NTB

Den kanadiske provinsen British Columbia erklærte onsdag nødsituasjon på grunn av skogbranner. Nesten 300 aktive skogbranner er rapportert i provinsen.