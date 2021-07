Hevder moren tvang popstjernen til å annullere ekteskapet

I 2004 giftet sangeren Britney Spears seg med barndomskjæresten sin Jason Alexander i Las Vegas.

Ifølge den nå pensjonerte skilsmisseadvokaten Mark Goldberg (80) var det artistens mor, Lynne Spears (66), og managementet som krevde at ekteskapet mellom Britney og Alexander ble annullert.

SATTE KRAV: Ifølge skilsmisseadvokat Mark Goldberg skal Lynne Spears (bildet), moren til Britney Spears, ha krevd at ekteskapet hennes ble annullert etter bare 55 timer som mann og kone. Foto: DANNY MOLOSHOK

– Det var ikke morens sak, men Britney ble kontrollert og har blitt kontrollert siden hun var en ung jente. Hun ga etter for morens krav, sier Goldberg i et intervju med Daily Mail.

– Ble kastet ut

Britney skal ha invitert Alexander til Las Vegas der hun var med noen venner. Paret skal ha gått til bryllupskapellet i Las Vegas selv, før de så dro tilbake til vennene sine på hotellsuiten.

Da det nygiftede paret ringte sangerens mor dagen etter for å fortelle den store nyheten, ble det ikke godt mottatt, ifølge advokaten.

– Det var moren som blandet seg inn i datterens liv. Hun kom til Las Vegas, kastet Jason ut og skaffet ham en flybillett hjem, sier Goldberg.

Han forteller at hverken Britney eller Alexander ønsket å bryte ekteskapet mellom dem, men at de ble tvunget til det.

– Britney sin idé

Den tidligere skilsmisseadvokaten ble selv oppringt av Alexander som var lei seg og ønsket råd etter at ekteskapet ble brutt etter 55 timer.

Goldberg har blant annet tatt sikkerhetskopi av påstandene fra Alexander der han sa at han ble «lurt» til å godta en annullering.

Alexander skal nemlig ha gått med på annulleringen i god tro om at han og Britney fortsatt kunne være sammen. Slik ble det ikke.

VERGEMÅL: Britney Spears har vært under et vergemål i 13 år der hennes far har bestemt over hennes velvære og økonomi. Nå ønsker hun å avslutte vergemålet. Foto: VALERIE MACON

Ifølge Goldberg skal giftemålet ha vært Britney sin idé, og Alexander har nektet flere ganger for at de hadde drukket eller tatt narkotika da de giftet seg.

I annulleringspapirene hevder Goldberg at det står at Britney manglet forståelse for hennes handlinger, og at hun i den grad ikke var i stand til å godta ekteskapet.

Eksmannen demonstrerte

I juni vitnet Britney selv i retten om vergemålet der hennes far, Jamie Spears, har kontroll over hennes liv og økonomi. Hun påstod at de 13 årene under vergemålet føltes som å være i fengsel.





Hun har blant annet fortalt at vergemålet har hindret henne i å gifte seg med hennes nåværende kjæreste, Sam Asghari (27), samt å fjerne en spiral som hindrer henne i å få barn.

Britney har også sagt at hun nekter å jobbe så lenge hennes far har kontroll over livet hennes.

I august i fjor ble sangerens eksmann Alexander observert utenfor rettshuset der vergemål-saken har pågått i Los Angeles.

Han deltok i en «Free Britney»-demonstrasjon for å vise sin støtte til barndomskjæresten sin.

– Det har påvirket både meg og henne, og det gjør meg til en del av det. Jeg har vært stille i ti år, og jeg føler det er en god anledning til å stå frem nå med bevegelsen som lager støy mens vergemålets høringer pågår, sa Alexander da.

Under demonstrasjonen hevdet han at han ikke får treffe Britney på grunn av vergemålet, og at han ønsker at hans tidligere kone får det hun fortjener.