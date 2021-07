Familiemedlem siktet for uaktsomt bildrap etter at jente døde

En åtte år gammel jente døde etter å ha blitt påkjørt av en bil i Gjerdrum torsdag. Et familiemedlem er siktet for uaktsomt bildrap.

Klokken var omkring 20.15 da politiet rykket ut til meldingen om en ulykke i skolegården til Gjerdrum barneskole onsdag kveld.

Der hadde den åtte år gamle jenta angivelig blitt slept langs veien mens hun satt fast under en bil. Påkjørselen skjedde i forbindelse med rygging.

Da bilen stanset, hjalp flere personer til med å heve bilen for å få jenta løs. Jenta døde senere på Ullevål sykehus.

Politiet etterlyser nå vitner til hendelsen. Det er ikke mistanke om ruspåvirket kjøring.

Mann siktet

Politiadvokat, Mette Kristin Eriksen, kunne på en pressekonferanse torsdag fortelle at siktede ble avhørt på stedet etter ulykken og at det vil bli foretatt et nytt avhør ved en senere annledning.

– Siktede har kjørt bilen. Han gir uttrykk for at han ikke vet hvordan jenta har havnet under bilen.

– Dette er en dypt tragiske ulykken. Familien trenger naturligvis tett oppfølging. Vi har heldigvis et kriseteam som er i beredskap i bygda, sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) på pressekonferansen.

Et familiemedlem fikk raskt status som siktet i saken, men nå har politiet utvidet siktelsen til å gjelde uaktsomt bildrap, opplyser politiadvokat Mette Eriksen til NRK.

– Vi har besluttet å endre siktelsen til denne bestemmelsen her, da vi mener at siktede ikke har vært tilstrekkelig aktsom som det kreves på en parkeringsplass der det kan være barn til stede, sier Eriksen til kanalen.