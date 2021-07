Skulle avsløre kjønnet på barnet – risikerer 20 år i fengsel

Et amerikansk par risikerer fengselsstraff på inntil 20 år etter at de i fjor arrangerte en fest som trolig forårsaket skogbrannen El Dorado i California.

Brannen varte i to måneder, og spredte seg til et område på nærmere 90 000 kvadratkilometer.

Paret har nå blitt siktet for flere lovbrudd, inkludert drap. ifølge BBC.

De erkjenner ikke straffskyld.

Røykbombe eksploderte

Brannen startet etter at en røykbombe ble avfyrt på en såkalt «gender reveal party», direkte oversatt «kjønnsavdekkingsfest». Røykbomben inneholdt enten rosa eller blå, og med dette var planen at barnets kjønn skulle avdekkes.

ARKIVFOTO: Hundrevis av helikoptere bidro i kampen mot El Dorado-brannen i California i fjor. Foto: Ringo H.w. Chiu / AP

Men det gikk ikke helt som det skulle. Røykbomben eksploderte, og nå risikerer de nybakte foreldrene fengselsstraff inntil barnet har bikket 20 år.

En brannmann omkom i brannen, flere ble alvorlig skadet og hjem ble ødelagt. Skogbrannen startet 5. september i fjor, og ga seg 16. november.

Flere ulykker på kjønnsavdekkingsfester

Tirsdag denne uken ble det klart at paret som arrangerte kjønnsavdekkingsfesten var siktet for drap, samt det å uaktsomt ha startet en brann som førte til et enormt skadeomfang.

Det var talspersoner i fylket San Bernardino County som kom med beskjeden. Paret må møte i retten 15. september.

De siste årene har det gått galt på flere slike fester, ifølge BBC. I februar i år omkom en som skulle bli far, da han bygget et apparat som eksploderte. Dette var ment til kjønnsavdekkingsfesten.