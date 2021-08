Farida (15) ble sendt til Afghanistan – støttegruppa stiller politikerne ansvarlig

Farida og familien ble i 2015 returnert fra Dokka i Nordre Land, til Kabul i Afghanistan. Utlendingsnemnda vurderte det som trygt for den da ni år gamle jenta og familien å reise tilbake til hjemlandet til foreldrene.

Siden 2011 har en gruppe kvinner på Dokka jobbet for at Farida og familien skal få komme tilbake til Norge.

Nå har støttegruppa sendt brev til alle 169 stortingsrepresentantene i tillegg til statsminister Erna Solberg.

I brevet skriver de: «Vi trodde Norge var en rettsstat, men etter å ha sett de utfordringer og konsekvenser som asylpolitikkens innstramninger har gitt Farida, ønsker vi å reise noen spørsmål».

– Urettferdig

Kathrine Fossen Rosenberg er med i støttegruppa og sier de ikke kan godta Norges håndtering av saken.

– At partipolitiske hensyn skal gå foran internasjonale forpliktelser, det er jo veldig rart at vi skal stå inne for det, sier hun til TV 2.

Videre skriver støttegruppa at Norge finner egne nasjonale løsninger fremfor å følge flyktningkonvensjonen i Farida sin sak. De peker på at justisminister Monica Mæland i februar uttalte på Stortinget at Norge ikke er forpliktet til å følge FNs anbefalinger.

– Hvordan kan vi i Norge bare bestemme at vi skal være strengere enn det FN sier er riktig, også bestemmer vi bare det, sier Rosenberg.

Faridas sak er nå anket til menneskerettsdomstolen i Strasbourg, og det blir nå opp til dem å vurdere om Norge har brutt menneskerettighetene ved å sende Farida og familien tilbake til Afghanistan.

IKKE FOR STRENG: Statssekretær Hilde Johanne Barstad (H) avviser at flyktningpolitikken er for streng. Foto: Tommy Storhaug/ TV 2

Skal være streng

TV 2 har tatt kontakt med statsministerens kontor, men ble vist videre til justisdepartementet. Statssekretær i justisdepartementet Hilde Johanne Barstad (H) mener systemet er rettssikkert.

– Vi følger våre internasjonale forpliktelser, og det er norsk Høyesterett som vurderer hvor langt de forpliktelsene går. Vi forholder oss til Norges høyeste domstol, sier statssekretær i justisdepartementet Hilde Johanne Barstad (H).

Hun avviser at flyktning- og asylpolitikken er for streng. Og peker på at Frp, Høyre, Venstre, Krf, Senterpartiet og Arbeiderpartiet inngikk et asylforlik i 2015.

– Det er enighet om at vi skal ha en streng asylpolitikk i Norge, og det er regjeringens jobb å følge opp.

– Hva er fremtiden til Farida og familien?

– Farida sin sak i Norge er avsluttet.