Mye kø etter trafikkulykke på E6

Torsdag ettermiddag var to biler med til sammen fire personer involvert i en bilulykke i Oslo: – Mye ekstra kø, melder politiet

To personbiler med fire personer kolliderte på E6 på Furuset, inngående før IKEA. Ifølge Oslo politidistrikt var det relativt store materielle skader, men kun lettere personskader.

– Trafikken går forbi i ett felt, hvilket medfører mye ekstra kø bakover, informerer politiet.

Vegtrafikksentralen meldte om at tre felt ble stengt som følge av ulykken, og trafikken passerer i kollektivfelt.

Klokken 13.56 skriver politiet at alle felt åpnes. To personer er fraktet til legevakten for sjekk, og det blir opprettet sak.