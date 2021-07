AUF-lederen: – Nå er tiden for å snakke sant

Store deler av det politiske Norge, kronprinsfamilien og AUF-medlemmer var blant dem som deltok på minnemarkeringen på Utøya ti år etter terroren som rammet 22. juli 2011.

Også de tidligere Ap-lederne Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland var på plass.

Mange av deltakerne kom direkte fra Hole kirke, hvor det tidligere på dagen ble holdt gudstjeneste i forbindelse med 10-årsmarkeringen.

Det første på programmet var blomsternedleggelse ved minnesmerket på Utøya. Minnesmerket er plassert på et sted hvor ingen ble drept, slik at det blir et fristed hvor man kan minnes de drepte.

I sin tale trakk AUF-leder Astrid Hoem frem de enorme kontrastene de opplevde på Utøya i 2011. Som dansing på konsert, for så å løpe fra skuddene. I sin sterke tale sa hun at sorgen og savnet etter de drepte får en ny dybde hvert år.

– Vit at vi er mange

Hun rettet seg også direkte til de som overlevde terroren.

TALTE: AUF-leder, Astrid Willa Eide Hoem. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Blant oss finner vi de fysiske sporene på kroppen. De sporene som ikke alle andre ser. Om en bestevenn som ikke lenger er her med. Jeg vet at det fortsatt er tøft. Når natten er søvnløs og dagen tom. Når høye smell drar oss ut av tryggheten, når hjelpen man skulle fått ikke har nådd frem, og når innboksen og kommentarfeltet er fylt av hat og trusler. Og det er vanskelig når de som spør hvordan du har det ikke egentlig ønsker et ærlig svar. Eller enda verre når ingen lenger tør å spørre. Når livet er godt, men du likevel føler skyld fordi vi lever, mens våre venner er drept. Vit at vi er mange som føler det samme.

Hun takket samtidig dem som nå, etter mange år uten å ville fortelle, forteller sin historie. Slik at de sammen sørger for at samfunnet ikke glemmer.

– Tusen hjertelig takk. Det vi ber om er at alle andre lytter. For vi må gjøre våre fortellinger til felleskapets hukommelse. De siste ti årene har brutaliteten blitt dysset ned. Vi har ikke snakket sant. Språket vårt har blitt endret. Fra terror til hendelse, fra barnedrap til katastrofe. Nå er tiden for å snakke sant, sa hun.

PREGET: Jens Stoltenberg under minnemarkeringen på Utøya, 10 år etter terrorangrepet 22. Juli 2011. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Ja, det er nøye

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, advarte i sin tale mot å trekke på skuldrene av vrangforestillinger.

– Samfunnsberedskap herfra og fremover krever mer av oss. Jeg slutter meg til Astrids appell om det. Vi må stå opp mot holdningen som lå til grunn for terroren, hele tankesett som gir mennesker ulik verdi. Og for igjen å sitere PST, det farlige er når vrangforestillinger normaliseres, slik at vi trekker på skuldrene av det. Er det så nøye, ja det er nøye.

– Vi må ikke snu oss bort og se den andre veien når hat, mistenkeliggjøring og konspirasjonsteorier gjentas og gjentas. Hat og trusler mot muslimer, jøder og homofile og andre minoriteter, AUF og politiske aktive. Politiker og ledere har her et særlig ansvar, vi må gå ut mot ord og ytringer som kan nøre oppunder hatet, og bruke ytringsfriheten for å forsvare demokratiet, det er et fantastisk redskap, sa Støre.

Han sa også at «vi må snakke sant om 22. juli» og takket alle som har fortalt sine historier i bøker, kronikker, filmer og andre steder.

– Vil aldri fullt ut kunne forstå

I sin tale mintes kronprins Haakon sitt møte med overlevende og pårørende i dagene etter terroren.

– På denne dagen, for ti år siden, mistet vi 69 uerstattelige mennesker her på Utøya. Vi som ikke var her, vil aldri fullt ut kunne forstå hvordan det var å oppleve de 72 minuttene angrepet varte. Ingen av oss kan sette oss inn i den redselen alle som var her kjente på, sa kronprinsen.

Merete Stamneshagen mister datteren Silje på Utøya. Da hun talte på dagen ti år etter, sa hun at det har vært mye smerte og savn for de som sitter igjen.

– Vi fikk glade oppdateringer, og møtet med Gro var stort. Lite visste vi om at det skulle bli den siste oppdateringen vi fikk, sa Stamneshagen.

Se hele talen hennes her:

– Tenker mye på dem

Ap-nestleder Hadia Tajik er også på plass på Utøya. Hun var på øya kort tid før terroren rammet i 2011. Hun tok båten sammen med Gro Harlem Brundtland bare timer før skytingen begynte.

– Det var livets tilfeldigheter som gjorde at vi tok akkurat den båten. Jeg har tenkt mye på de som ble igjen den kvelden, og gjør det fortsatt, fortalte hun til TV 2 før markeringen.

Erik Kursetgjerde overlevde terroren på Utøya. Han tok et kraftig oppgjør med media og debattklimaet i Norge etter 22. juli-terroren da han talte under markeringen på øya.

– Terskelen for å ta del i det offentlige ordskiftet har blitt høyere. Hva sitter vi igjen med når folk ikke trygt kan ytre seg, spurte han i talen.

Han oppfordret partiene på Stortinget til å ta et oppgjør med farlige holdninger i samfunnet.

Se hele talen hans her: