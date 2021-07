VW Golf er mest av alt en folkelig, fornuftig og allsidig bil for den store allmuen. Slik sett passer arven etter VW Bobla, eller Folkevogna, som vi gjerne kalte bilen, veldig bra.

Allsidighet har alltid vært viktig for denne modellen. Vi synes James May i Top Gear / Grand Tour oppsummert det hele veldig bra for noen år tilbake:

– Egentlig trenger vi bare VW Golf. Alle de andre bilene klarer vi oss strengt tatt uten.

Det var på mange måte mye riktig i det han sa. Det fantes en modell for alle. Enten du ville ha en billig modell med tre dører og liten motor, en stasjonsvogn med firehjulsdrift, eller en av de litt mer sporty variantene. For de finnes også. Nå sintere enn noen gang.

Helt siden VW dro teppet av datidens store folks-sportsbil, Golf GTI i 1976, har den folkekjære bilen alltid hatt en eller flere spreke varianter lurende i kulissene.

De siste årene har R-modellen tatt over rollen som den aller råeste i Golfen. Slik er det med den nyeste generasjonen, også.

Golf R stasjonsvogn byr på rå ytelser, men er samtidig romslig og praktisk. SE ALLE BILDENE HER: Les mer

Stasjonsvogn

Den "vanlige" R-modell allerede på plass, og nå kommer stasjonsvogna av samme bil etter. Nærmere bestemt i august i år.

Men som du sikkert allerede har forstått, den kommer ikke til elbillandet Norge. Her satses det nemlig for fullt på den nye helelektriske ID.-serien.

Hva er det egentlig vi går glipp av? Jo, det er ganske mye. For det første en 2-liters bensinmotorer med turbo og 320 hestekrefter og 420 Newton i moment.

Kreftene sendes via en 7-trinns DSG-girkasse og til alle fire hjul. 0-100 km/t gjøres unna på under 5 sekunder. Toppfarten begrenses elektronisk til 250 km/t. Om ikke det er nok, kan du mot et pristillegg få Performance Pack. Da butter det ikke før du når 270 km/t.

Selvfølgelig er bremser og hjuloppheng oppgradert med tanke på ytelsene.

Nådeløs testing: Kjørte over 5.000 kilometer på én dag

Interiøret kjenner vi igjen fra Golf VIII, men med en mer sporty look, her.

Vi kunne fått i pose og sekk

VW har også fintunet firehjulsdrift-systemet. Resultatet skal være bedre fordeling av kreftene mellom alle fire hjulene individuelt. Det gjør at man kan holde høyere fart gjennom kurver uten å miste veigrepet.

18-tommershjul er standard. 19-tommere leveres mot pristillegg. Fire eksosrør og grov, dempet motorlyd får du med på kjøpet, sammen med en del andre visuelle detaljer som sladrer til omgivelsene om at dette ikke er noen "mann med hatt"-bil. Også innvendig er bilen oppgradert, med blå detaljer, sportsseter og sportsratt.

Samtidig er det god plass i baksetet og et stor bagasjerom på hele 611-liter. Her er det med andre ord god plass til både barnevogn, sementsekker og annen bagasje – alt etter behov.

Ikke til Norge

Mange vil si det er en praktisk og samtidig et passelig diskret råskinn av en bil. Så fremt du ikke bor i Norge, da. For da får du ikke kjøpe den.

Grunnene til det er nok flere og sammensatte. Som nevnt satser den norske importøren primært på elbiler framover. En annen faktor er prisen.

Bilen ville neppe blitt billig her på berget. Etter at den elektriske e-Golfen forsvant selges det knapt nye Golfer i Norge lengre. Med dette som bakteppe ligger det i kortene at salget av en slik spesialmodell neppe hadde tatt av. Men nå vet i alle fall hva vi går glipp av.

Les også: Espen var ni da han så bilen for første gang – måtte bare kjøpe den

Video: Vi tror at en æra for denne bilen er over: