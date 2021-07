Kronprinsesse Mette-Marit deltar ikke på minnemarkering i Hole kirke

Torsdag er det ti år siden terroren i regjeringskvartalet og på Utøya, der 77 mennesker ble drept. Gjennom dagen blir det avholdt nasjonale minnemarkeringer i Oslo og i Hole.

Klokken 9 var det minnemarkering i regjeringskvartalet, med taler fra lederen for den nasjonale støttegruppen, Lisbeth Kristine Røyneland, AUF-leder Astrid W. E. Hoem og statsminister Erna Solberg. Det ble også lest opp navnene til de 77 ofrene og lagt ned kranser.

Klokken 11 var det gudstjeneste i Oslo domkirke, der NATO-leder Jens Stoltenberg talte.

Gudstjeneste for lokalsamfunnet

Klokken 13 begynte en gudstjeneste i Hole kirke, der medlemmer fra regjeringen og kronprins Haakon er til stede. Kronprinsesse Mette-Marit skulle etter planen også deltatt, men deltar ikke på grunn av sin helsesituasjon.

Kronprins Haakon under gudstjenesten i Hole kirke. Foto: TV 2

– Kronprinsessen deltar dessverre ikke under minnegudstjenesten i Hole Kirke. På grunn av hennes helsesituasjon har legene anbefalt at hun begrenser programmet i dag, opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Slottet.

Kronprinsessen skal delta som planlagt på markeringene på Utøya, som begynner klokken 15.

Kronprinsessen har vært åpen om at hun lever med en kronisk lungesykdom.

På grunn av smittevern kunne det ikke være flere enn 80 gjester inne i Hole kirke under gudstjenesten. De 80 plassene var reservert til representanter for frivillige, lokale etater og organisasjoner som engasjerte seg på særlig vis i dagene rundt 22. juli 2011.

– For at alle som ønsker å delta på gudstjenesten skal få mulighet, setter vi opp storskjerm utenfor kirken. Ute vil det også være prester som leder alle gjennom gudstjenesten, opplyste kirken i forkant av gudstjenesten.

– Vi ble satt på prøve

Prost Kristin M. Saxegaard åpnet med å ønske velkommen til gudstjenesten, før hun begynte til tale til de fremmøtte.

– Nå er det ti år siden terroren kom til hjemstedet vårt. Ti år siden Utøya ble forvandlet fra å være en litt skjermet øy ute i Tyrifjorden, til å bli sentrum for de verste terrorhandlingene på europeisk jord siden krigen, sa Saxegaard.

– Dere som ble direkte berørt, glemmer det aldri. AUFerne, de var så unge. De var noens barn, de var søsken, de var venner, de var hjertet til Arbeiderpartiet.

Prosten sier heller ikke de som lokalsamfunn har glemt.

– Vi ble satt på prøve den dagen. For å stanse terroristen. For å berge ungdommer på flukt. For å søke etter overlevende, frakte dem til sykehus og berge liv. For å finne de døde og kjøre dem til identifikasjon. For å ta vare på alle de hundrevis av pårørende, gi dem mat og trøst og svar.

Saxegaard sier det var mange som stilte opp etter terroren, både profesjonelle og frivillige.

– Båtfolk og blålys. Hotellansatte og helsearbeidere, imamer og prester. Det var en selvfølge å stille seg til rådighet, godt å kunne være til nytte, og samtidig gjorde det voldsomt inntrykk på oss alle.

– Dere gjorde en heltemodig jobb

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup var til stede under gudstjenesten i Hole kirke, og kom med en hilsen på vegne av regjeringen.

– 69 uskyldige mennesker ble drept på Utøya, de fleste av dem med hele livet foran seg. Helsearbeidere, politi og brann- og redningsmannskaper deltok i det krevende redningsarbeidet, sa Astrup.



Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup under minnemarkeringen i Hole kirke. Foto: Geir Olsen / NTB / Pool

Statsråden sa videre at naboer og folk i området ved Utvika camping gjorde en uvurderlig innsats.



– Dere gjorde en heltemodig jobb. Og med eget livs innsats, reddet dere liv. Vi er mange som er dere evig takknemlig for alt dere gjorde denne skjebnesvangre dagen.