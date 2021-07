Den kom som et friskt pust i 2011, Audis lille småbil, A1. Den skulle tilby noe helt nytt. Nemlig en liten bil, men som likevel skulle by på en god dose utstyr, litt luksus og friske kjøreegenskaper. Rett og slett en premiumbil i lomme-format.

I kjent Audi-stil, den gangen, fikk man A1 med mange ulike motorer, som gikk på både bensin og diesel. Den fantes også i en rekke utstyrsvarianter og kunne dermed nærmest skreddersys etter kundens ønske.

Suksessen uteble da heller ikke. Den lille bilen ble fort populær og solgte godt – kanskje særlig som «konebil» på penere adresser. Den både er og var litt små-snobbete.

Havnet litt i elbil-skyggen

De siste årene har den riktignok havnet i skyggen av elbilene her til lands.

Men nå går det mot slutten for småsnobben fra Audi. Det forteller Audi-sjef Markus Duesmann i et intervju med bilnettstedet Automotive News.

Grunnen skal være at små biler med forbrennings-motor blir for dyre å produsere. De nye og strengere Euro 7-utslippskravene gjør det heller ikke enklere.

Audi A1 kan du får for rundt 50.000 kroner på brukbilmarkedet og utvalget er stort.

Slutt på nye bensin- og dieselmodeller

– Vi vet at det vil være vanskelig å tilby biler med forbrenningsmotorer i de minste bilene framover. Derfor har vi ingen erstatter for Audi A1, sier han i Automotive News-intervjuet.

En annen medvirkende årsak til at bilen ikke erstattes er trolig Audis nylige utspill hvor de sier at de fra 2026 ikke vil lansere noen nye biler med bensin- eller dieselmotor. Fra 2033 vil de ikke selge biler med fossilmotorer overhodet – dog med ett unntak; Kina.

Billig på bruktmarkedet

Selv om Audi A1 forsvinner og ikke får noen direkte erstatter, vil den naturligvis være tilgjengelig på bruktbilmarkedet i en god del år framover.

Det ligger over 100 slike A1 til salgs i skrivende stund. Prisene starter på under 50.000 kroner for de eldste modellene, med drøyt 100.000 kilometer på telleverket.

For en to-tre år gammel bil med rundt 30.000 kjørte kilometer må man ut med rundt 200.000 kroner. Da får man andre generasjon av småbilen. Den ble lansert i 2018.

Når A1 nå takker pent for seg blir den kompakte SUV-en Audi Q2 Audis nye minstemann og innstegsmodell.

Eier du en Audi A1, eller en annen Audi? Fortell oss om det her:

