Statistikk putter Ruud helt i verdenseliten – men én ting plager ham

Med kun to turneringer igjen av grussesongen ligger Casper Ruud rangert som nummer 14 i verden på ATP-rankingen.

I løpet av de siste månedene har han vunnet to ATP 250-turneringer: I Genéve i mai og i Båstad forrige uke.

I tillegg til dette har han levert enorme prestasjoner på ATP 1000-nivå da han spilte seg til semifinale i Madrid og Monte Carlo.

Statistikken har talt: Det er få som har levert en bedre grussesong enn den norske 22-åringen.

– Jeg er jo en av de på «touren» som har vunnet flest kamper på grus, og jeg trives virkelig på underlaget, sier Ruud til TV 2 og fortsetter:

– Nå kan jeg skille meg ut, og vite at når grussesongen kommer, så er det «my time to shine». For med de resultatene fra i år, så vet jeg at de neste årene blir spennende på grus.

Likevel er det én ting som har brent seg fast fra årets sesong. Det ønsker han å gjøre noe med.

Blant de beste i gamet

Ifølge nettstedet Ultimate Tennis Statistics er Argentinske Federico Delbonis med sine 33 kamper på grusen den som har spilt flest i årets sesong.

Ruud ligger på fjerdeplass med 25 kamper. Men Snarøya-gutten har vunnet 21 av de 26 kampene han har spilt. Kun Stefanos Tsitsipas (23/28)og Federico Delbonis (23/33) har vunnet flere kamper på grusen enn Ruud.

Med det har han vunnet 80 prosent av alle gruskampene i år. Kun fire spillere har en høyere prosentandel på kamper vunnet, og listen toppes av gruskongen Rafael Nadal.

– Blant de yngre spillerne, så er jeg en av de som trives aller best på grusen. Jeg er ikke langt bak Tsitsipas i antall seire på grusen i år, og slo han jo i Madrid, sier Ruud og legger til:

– Hvis jeg kan være en del av denne lille gruppen, så melder jeg meg på. Ting kommer med erfaring, og jeg skal ikke være på latsiden selv om jeg har hatt et godt år på grusen.

Se Ruuds seier mot Stefanos Tsitsipas her:

– Viser en god allround-spiller

Ifølge ATP er Ruud en av de klart beste i eget servegame på grusen. På antall servegame vunnet i prosent er han på femteplass med 84.1 prosent, bak Tsitsipas (4), Roger Federer (3), Matteo Berettini (2) og serve-kongen John Isner (1).

Men i returspillet er Ruud svakere. Ifølge ATP vinner han 29.5 prosent av returspillene. Den listen toppes av Nadal.

Nordmannen viser seg likevel helt i toppen når det kommer til å vinne «Games», sett og poeng, ifølge nettsiden.

Antall «Games» vunnet i prosent:

1. Novak Djokovic 61,8

2.Rafael Nadal 60,15

3. Casper Ruud 59,78

Antall sett vunnet i prosent:

1. Stefanos Tsitsipas 78,87

2. Rafael Nadal 77,59

3. Casper Ruud 75.86

Antall poeng vunnet i prosent:

1. Stefanos Tsitsipas 55.12

2. Novak Djokovic 55.10

3. Casper Ruud 54.69

Sverre Krogh Sundbø kommenterer tennis for Eurosport, og mener at Ruuds statistikk viser at han ikke bare er en grusspiller.

– Det statistikken viser er at han er en god allround-spiller. Veldig mange, spesielt internasjonale eksperter, vil si at Ruud er en grusspesialist. Det mener jeg ikke stemmer. For per nå så er han en veldig bra allcourt-spiller som har sine beste resultater på grus, forklarer Sundbø til TV 2.

Ruud ser at han har hatt fremgang på de fleste områder, men har fortsatt et ønske om å tette alle ferdighetsgap.

– Jeg tror spesielt at Dominic Thiem og Nadal ikke har noen svakheter fra grunnlinjen. De har ingen hull i spillet, og det prøver jeg å utvikle, forklarer 22-åringen.

LÆREMESTER: Casper Ruud er en del av Rafael Nadals akademi. Foto: Rafa Nadal Academy

Backhand-potensial

Sammenlignet med grussesongen i 2020, så har Ruud forbedret seg på samtlige områder - både i eget servegame og i returspillet, ifølge ATPs statistikker.

Men Ruud er klar på hva han må forbedre i spillet sitt. Han peker på backhanden, som han selv mener har et stort forbedringspotensial.

– Per dags dato er det klart at forehanden min er den mest aggressive, og den som jeg virkelig prøver å gjøre skade med. Men jeg må prøve å utvikle en backhand som kan bli mer aggressiv og slå vinnere der og, forklarer Ruud og fortsetter:

– Den har blitt mye bedre, men den har potensial til å bli enda bedre. Jeg må våge å gå for flere vinnende slag fra backhand. Det gjør både Thiem og Nadal, poengterer han.

Eksperten mener at Ruud har tatt store steg, også på andre områder.

– Der hvor Ruud har tatt størst steg når jeg har sett ham siste året er når han settes under press med mindre tid til å komme til ballen. Det er den evnen til å omstille seg på veldig kort tid som er steget opp til den virkelige verdenseliten, forklarer Sundbø.

Han mener også at Ruud vil tjene på å utvikle backhanden sin til å bli enda bedre og mer aggressiv.

– Akkurat nå klarer de beste spillerne å bryte gjennom det aggressive angrepet til Ruud og setter så press på backhanden hans, og da blir han ofte satt sjakkmatt, sier Sundbø.

– Det som svir mest

Når Ruud ser tilbake på årets grussesong er det én spesiell episode som fortsatt plager ham: Tapet mot Alejandro Fokina i tredjerunden av French Open.

– Det er den som svir mest fra i år. Når den tid kommer neste år, så kommer jeg til å se på den kampen igjen, bare for å få ekstra motivasjon, og tenke at dette skal ikke skje igjen, sier han og legger til:

– Men det er feilene en gjør som en lærer mest av. Jeg tror den kampen kan være viktig for min lærdom videre i karrieren. Mitt mål er å ha gode sesonger hvert år, i mange år. Jeg skal vise at jeg ikke er en «one hit wonder».

Før den tid venter fortsatt muligheter på grusen. Denne uken spiller Ruud ATP 250-turnering i Gstaad, og neste uke avslutter han sesongen på grusen i Kitzbühel.

– Den innstillingen jeg har foran de to siste turneringene er at jeg skal gjøre det bra. Sanke mye poeng, og ta vare på de sjansene som kommer, avslutter Ruud.

Nordmannen vant sin første kamp i Gstaad i to strake sett mot Dennis Novak. Kommentator Sundbø så kampen, og gleder seg til fortsettelsen.

– Ruud sin statistikk på grus i år tilsier at han er topp fem i verden på dette dekket. Men jeg gleder meg til han får flere hardcourt-kamper utover høsten, for da tror jeg vi kommer til å se en topp 20-spiller på dette dekket og, forteller Sundbø.