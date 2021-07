Debutantenes fordel: – Vi er spente på det selv

– Det blir spennende å se og jeg tror ikke at alle er like skarpe, sier Norges kaptein om Norges OL-fordel.

For under en uke siden feiret slovenske Tadej Pogačar sin andre Tour de France-triumf i Paris da Wout van Aert vant avslutningsetappen på Champs-Élysées.

I tillegg fullførte blant annet OL-favorittene Richard Carapaz, Alejandro Valverde, David Gaudu og Wilco Kelderman treukersrittet, mens Primož Roglič veltet og brøt tidlig for å ikke ødelegge OL-forberedelsene.

Lørdag står imidlertid alle på startstreken i et tøft OL-felt, og den norske sykkelleiren tror den korte restitusjonstiden til favorittene kan være en norsk fordel.

– Ja, absolutt, sier Norges kaptein på lørdagens ritt, Tobias Foss, til TV 2 på torsdagens medietreff, før han fortsetter:

– Det er noe vi er spent på selv. Vi merket selv hvor seig den reisen egentlig er. Det å gjennomføre et treukerssitt og så sette seg rett på flyet og få jetlag i tillegg til varmen... jeg vil tro akklimatiseringen deres er begrenset som følge av Touren. Men de er godt trent og holder et stabilt skyhøyt nivå, men det blir spennende å se og jeg tror ikke at alle er like skarpe.

– Utvilsomt en faktor

Olympiatoppen har varslet ett av tidenes varmeste sommer-OL, og i motsetning til årets Tour de France-ryttere har Norges OL-lag blitt vandt til tidsforskjellen og forberedt seg i OL-løypene de siste fem dagene etter en uke i Spania først.

TROMSØVÆRING: Andreas Leknessund blir tidenes første fra Tromsø til å delta i sommer-OL. Her fra VM-tempoen i fjor. Foto: Marco Bertorello

– Varmen kommer utvilsomt til å bli en faktor. Hvis det blir varmt kommer det til å spille en stor rolle og håper vi er godt forberedt på det, sier Andreas Leknessund til TV 2.

Tromsøværingen utgjør sammen med kaptein Foss, Tobias Halland Johanessen og Markus Hoelgaard Norges lag på herresiden, men til tross for at Norge kan ha en OL-fordel vil ikke Foss hause opp forventningene.

– Jeg er kanskje c- eller b-favoritt, ler Foss om egne muligheter, før han legger til:

– Vi har aldri kjørt et OL, men med en god dag kan vi ta del i finalen og kanskje være helt der oppe.

– Vi slår litt nedenfra og det er ikke noen forventinger internasjonalt at nordmenn skal dominere, men vi har en god tropp og tro på våre egne, sier sportssjef i Norges Cykleforbund, Hans Falk, til TV 2.

OL-løypen passer imidlertid bra for Foss, som imponerte med åttendeplass sammenlagt i Giro d'Italia tidligere i år, ettersom rytterne skal klatre opp mot 5000 høydemeter over 230 kilometer.

– Løypen passer fint, og jo flere elementer som er tøffere, jo bedre for meg. For min del er motoren min fremste egenskap, så jo hardere løpet blir, desto bedre er det for min del, sier 24-åringen.

– Du skal være forberedt på at det blir det hardeste løpet for året og så får vi se hvordan resultatet blir, fortsetter Jumbo-Visma-rytteren.

– Hva blir nøkkelen for å gå fra å være en som slår nedenfra til å være blant de som kan kjempe om medaljer eller topp ti-plassering, Leknessund?

– Det å tåle forholdene bra, spise og drikke nok og det er viktig ha dagsformen. Utover det er det ikke så mye å få gjort, men man vet aldri. Plutselig merker guttene fra Touren at de har fått lite tid til å restituere og noen som sliter med varmen, og så sitter vi der. Det er selvfølgelig lov å drømme og vi håper å bite fra oss.

– Men vi skal ikke legge skjul på at vi må finne formen og må ha vår livsdag for å kjempe om toppresultat. Det er et ritt som kan gå alle veier, fortsetter Leknessund.

Sykler ett av sine første ritt

Leknessund er èn av fire norske OL-debutanter på det norske laget som trives godt med underdog-stempelet.

– Det er et tegn på at vi har mange unge med god kapasitet og det er et positivt tegn med en stamme med unge syklister som debuterer, men vi er ikke her for å se og lære, slår sportssjef Falk fast.

– Jeg føler vi er en fin gjeng og det er ingen som er her for å forsvare noe. Det er ingen som har gullårene sine nå. Vi er en fin kompisgjeng på tur med god stemning, sier Tobias Foss om førstereisguttene.

Sven Erik Bystrøm var opprinnelig en del av OL-troppen, men 29-åringen pådro seg seks brudd i ryggen da han veltet stygt under sykkel-NM søndag.

Derfor kom unggutten Tobias Halland Johannesen inn som erstatter i et allerede ungt lag med Leknessund (22), Foss (24) og Hoelgaard (26).

– Det var ikke noe jeg hadde sett for meg. Dette blir mitt tredje eller fjerde landeveisritt, men når plasser åpner seg så er jeg superhappy, gliser 21-åringen, før han fikk spørsmål om han blir starstruck av å se de store stjernene.

Jeg kjenner ikke igjen alle stjernene, så det legger en demper på hvor starstruck jeg kan bli. Jeg møtte Pogacar ved frokosten og jeg vet at han har vunnet Tour de France og det er stort, men dette er vanlige folk det også. Man kan ikke få for stor respekt for de.