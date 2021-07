Youtube fjerner videoinnhold fra Bolsonaro

I en pressemelding informerte Youtube tirsdag om at de har fjernet videoer fra Bolsonaro sin kanal.

De skriver at avgjørelsen ble tatt etter en nøye gjennomgang av innholdet, og påpeker at det ikke har noe å gjøre med den brasilianske presidentens jobb eller politiske ideologi.

Youtube-kanalen til Bolsonaro oppdateres med nye videoer daglig, og flere av disse er nå slettet grunnet misvisende informasjon om koronaviruset.

– Livet går videre

Bolsonaro har i lang tid blitt beskyldt for å undergrave konsekvensene av pandemien. Han har tilsynelatende oversett den dødeligste andre bølgen verden har sett, og landets befolkning har ved flere anledninger tatt til gatene for å protestere mot presidenten og hans håndtering av pandemien.

I en av videoene som har blitt fjernet, sammenliknet Brasils tidligere helseminister Eduardo Pazuello koronapandemien med HIV, ifølge BBC.

– Etter HIV-pandemien, fortsatte HIV å eksistere. Det er fremdeles noen smittede, de fleste er behandlet, og livet går videre, sa Pazuello.

I en annen video, anbefaler en brasiliansk lege hydroksyklorokin og ivermektin som behandling mot Covid-19. Presidenten gjorde også narr av munnbind i flere av videoene som har blitt fjernet.

Slettet flere videoer

– Reglene våre tillater ikke innhold som påstår at hydroksyklorokin og/eller ivermektin er effektiv som behandling eller forebygging av Covid-19, som påstår at det finnes en kur for sykdommen, eller sier at munnbind ikke virker for å unngå spredning av viruset, skriver Youtube i en uttalelse.

Presidentkontoret responderte ikke umiddelbart på henvendelsen, dette skriver The Guardian.

Gjennom pandemien har Bolsonaro fått krass kritikk fra alle verdens hjørner etter å ha stått imot nedstenging, fremmet diverse kurer uten vitenskapelig forankring, vist vaksineskepsis samt unngått og gjort narr av munnbindbruk.



Tidligere i år ble han også bøtelagt etter å ha brutt lokale koronaregler.