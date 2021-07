Ti år siden terroren rammet – følg markeringen her

Artikkelen oppdateres.

Torsdag er det ti år siden terroren i regjeringskvartalet og på Utøya, der 77 mennesker ble drept. Gjennom dagen blir det avholdt nasjonale minnemarkeringer i Oslo og i Hole.

Klokken 9 begynner minnemarkeringen i regjeringskvartalet, hvor statsminister Erna Solberg er blant de som skal tale. Kronprinsparet er til stede, og det blir navneopplesning, kransenedleggelse og musikalske innslag.

– Velkommen til denne 10-års minnemarkeringen for ofrene etter terroren 22. juli 2011. Det er ikke bare vi som er her akkurat nå som holder denne markeringen, vi har også med oss folk som følger oss på storskjerm ulike steder i Norge, og seere som følger sendingen på TV hjemmefra. Velkommen til dere alle, åpnet Tor Inge Kristoffersen, nestleder i Den nasjonale støttegruppen.

Minnemarkering i regjeringskvartalet torsdag 22. juli. Foto: Pool

Før markeringen sa KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til TV 2 at han mener opptakten til 10-årsmarkeringen har vært fin.

– Det å få høre alle historiene på nytt, jeg må for egen del innrømme at det går vel så mye inn på meg nå som det har gjort på veldig lang tid. Det er vondt å høre AUF-ere fortelle at de har stått veldig alene i oppgjøret som har vært etter 22. juli.

Ropstad gikk selv av som leder for KrFU bare noen måneder før 22. juli 2011.

– Jeg burde gjort enda mer, sammen med AUF, for å stå opp mot ekstremismen og det hatet som dessverre fortsatt er der i dag.