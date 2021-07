Endelig! Nå har dagen kommet. Broom er med på en internasjonal billansering, igjen. Det er nøyaktig 17 måneder siden sist. Så dette er mildt sagt etterlengtet. Redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen pakket kofferten, med munnbind og det hele.

Målet for turen er en helt spesiell nyhet – som sies å skal sette en helt ny standard i elbilsegmentet. Sånne ambisjoner blir vi selvsagt nysgjerrige på. Ikke minst siden det er Mercedes som går høyt ut.

Om du ikke alt har gjettet det, snakker vi altså om et flunkende nytt flaggskip: EQS. Rett og slett direktørbilen S-klasse – som elbil.

Verdensmester allerede

Om vi bare ser kort på informasjonen som er sluppet ut allerede, kan det synes som om Mercedes har dekning for sin påstand om å heve lista ytterligere. Rekkevidden skal være opptil 780 kilometer, basert på den nye og strengere målemetoden WLTP. Den rekkevidden skal den blant annet klare ved å være verdens mest aerodynamiske serieproduserte bil.

Drivlinjen er allerede testet over flere millioner kilometer og har vært innom 24 ulike testbenker ved utviklingsavdelingen i Stuttgart-Untertürckheim og Nabem. Her overlates ikke noe til tilfeldighetene.

Bilen kommer til Norge allerede i september – og vi vet at mange kunder venter spent.

Så da tar vi en telefon til redaksjonens utsendte – og hører hvordan det ligger an på tur.

En del ting har endret seg siden sist Broom ved med på lanseringstur i utlandet. Blant annet at man testes for smitte – hele tiden!

Overrasket taxi-sjåfør

- Ring-ring!

- Hallo, Benny! Så hyggelig å snakke med deg på telefonen. Etter alle teamsmøtene den siste tiden, er det nesten eksotisk å kunne snakke på vanlig telefon.

- Ja, vi har fått noen nye vaner, den siste tiden. Nå hvordan går det på tur?

- Du, det må jeg få lov å si – det er rett og slett helt fantastisk å være på reisefot, igjen. Taxisjåføren som kjørte meg til flyplassen kunne ikke huske å ha sett en så blid kar så tidlig på morgenen før. «Du gleder deg til ferien, ser jeg», sa han. «Neida, jeg skal på jobb!», svarte jeg – med et digert glis. Så måtte jeg forklare hva vi skulle – og da han skjønte hvilken bil vi skulle teste, skjønte han mer av iveren min.

- Men det å reise til utlandet er ikke som det en gang var. I går var jeg på Aleris for å ta en PCR-test, for å vise at jeg ikke er syk. Jeg har også med vaksine-attest og måtte fylle ut et omfattende skjema på nettet for å få lov til å lande i Sveits. Og både på flyplassen og under flyturene er det munnbind, hele veien. Ved landing i Sveits var det ny PCR-test i tillegg til hurtigtest. Enn så lenge er jeg bare så lykkelig for å dra på tur at jeg ikke lar dette legge noen demper på humøret – men det skal jo bli digg når vi får tilbake hverdagen på dette området, også.

Skjerm-bonanza

Interiøret er virkelig noe for seg selv. 141 centimeter av dashbordet er dekket av skjermer. – Og opplevd kvalitet er akkurat som forventet i en direktør-bil fra Mercedes: Skyhøy, sier Broom-Vegard.

Broom-Vegard er en av bare to norske biljournalister som deltar på lanseringen. De får kjøre to varianter av EQS: 450+ (333 hk) og EQS 580 4Matic (532 hk). Sistnevnte har firehjulsdrift, rekkevidde på rundt 700 kilometer og klarer 0-100 km/t på 4,3 sekunder. 450+ har bakhjulsdrift og klarer 780 kilometer.

Etterhvert kommer utgaver med både mindre og større batterier og motorer – inkludert en topputgave med 761 hk.

- Men Vegard, nå må du fortelle litt om bilen ...

- Ja, det gjør jeg gjerne. For dette er virkelig en spesielle greier. Det forstår du bare ved å se på den. Den ser futuristisk ut - og snakk om å ha tilstedeværelse. EQS er diger – 5,2 meter lang og veier 2,4 tonn. Det er ikke alt med designet jeg liker. Fronten og grillen trenger jeg å venne meg litt til. Hekken klarer jeg heller ikke helt å bestemme meg for om jeg liker. Men noen av testbilene her nede har tofarget lakk – og det gir den helt klart et mer eksklusivt preg.

- Hva med innsiden?

EQS kan leveres med tofarget lakk. Da ser bilen ekstra eksklusiv ut.

- Når det gjelder interiøret, er det bare å bøye seg i støvet. Dette er kvalitetsfølelse og detaljer på et nivå som ingen andre elbiler jeg har kjørt. Direktørbil-nivået er det ikke noe å si på. Skjerm-konstellasjonen på dashbordet er på enorme 141 centimeter i bredden – og består av tre skjermer med OLED-teknologi. Den største er på 17,7 tommer! Infotainmentsystemet er videreutviklet ytterligere – og dette er avanserte greier. Head up displayet er også blitt nyutviklet og enda mer imponerende. Mer detaljer om det skal vi komme tilbake til i testen som kommer senere.

EQS har et bagasjerom på 610 liter – og legger du ned ryggen på baksetene, øker dette til smått vanvittige 1.770 liter.

- Den elektriske drivlinjen åpner for en helt annen plassutnyttelse enn i tradisjonelle biler. Bakseteplassen er for eksempel helt enestående. Her er det skikkelig limousine-følelse og et hav av plass. Du kan forresten få dører som åpner seg av selv, den skal kunne være helt selvkjørende opptil 60 km/t og utstyrt med et digert HEPA luftfilter som filtrerer luften før den kommer inn i bilen. Bilen gir beskjed om luftkvaliteten utenfor er sånn at du bør lukke vinduene. Dette er også den første modellen fra Mercedes som får skybaserste oppdateringer.

- Men hvordan er bilen på veien, da?

- Akkurat kjøreinntrykk må jeg vente litt med. Embargo-rutinene har ikke endret seg i løpet av pandemien. Men heldigvis drøyer det ikke lenge til vi kan snakke om dette heller.

Pris

Hele formen på bilen handler om å redusere luftmotstand. Og resultatet er at EQS har mindre luftmotstand enn noen annen serieproduserte bil.

- Skjønner. Ja, da kan du vel ikke si noe om rekkevidden heller?

- Det stemmer. Men på papiret ser det i alle fall svært bra ut. Opptil 780 kilometer lar seg absolutt høre! Batteripakken er på solide 107,8 kWt. Det som overrasker litt, er at hurtigladingen på ingen måte setter en ny standard. EQS kan «bare» ta imot 200 kW. Mercedes sier den skal kunne lade 300 kilometer på 15 minutter - og at det holder. Men både Porsche og Audi er jo allerede på 800 Volt-system som klarer 270 kW – og etter hvert skal klare enda mer.

- Har du fått vite hva den skal koste?

- Nei, prisene er rett og slett ikke klare, enda. Men jeg har snakket med litt folk her nede og fått litt kvalifisert gjetning på hva vi kan forvente. Rundt millionen er nok det vi starter på. Mercedes i Norge tror EQS vil treffe nye kunder. Det finnes jo strengt tatt ingen stor, elektrisk luksusbil på markedet fra før. Så her er Mercedes tidlig ute. S-klasse har vært solgt i tresifret antall tidligere – men EQS vil etter alle solemerker legge lista enda høyere. Jeg er faktisk veldig spent på hvilke salgstall vi får se. Den kan ikke ha takboks og ikke trekke mer enn 750 kilos henger. For en del vil nok det, selv i dette segmentet, trekke ned.

- Men Benny, nå må vi runde av. Jeg har mye kjøring foran meg. Og før dagen er omme, skal vi ta enda en covid-test. Og sånn går nå dagene.

