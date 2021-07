Fotballryktene: – Premier League-klubb har kontaktet Lewandowskis agent

Mens Tottenham er svært nære signeringen av en ny keeper. Her er torsdagens rykter!

Robert Lewandowski blir bare bedre og bedre med årene, og forrige sesong satte 32-åringen rekord i antall mål i en Bundesliga-sesong. Chelsea er på spissjakt og har sett seg ut polakken som deres neste målmaskin. Ifølge Bild har London-klubben kontaktet Lewandowskis agent.

Samtidig kan flere spisser være på vei ut portene på Stamford Bridge. The Sun skriver at Chelsea er villige til å la Tammy Abraham gå til Arsenal på lån. Også West Ham og Tottenham skal være interesserte i engelskmannen. Ifølge 90 minutes er Timo Werner åpen for å forlate klubben og returnere til Bundesliga.

Arsenal forbereder et bud på 365 millioner kroner for Sheffield United-keeper Aaron Ramsdale, skriver Talksport. Sheffield United er imidlertid ikke villige til å godta bud lavere enn 390 millioner, ifølge The Times.

Liverpool forbereder storrengjøring i stallen for å frigjøre midler. Liverpool Echo skriver at Nat Phillips, Harry Wilson, Divock Origi, Neco Williams og Xherdan Shaqiri kan bli solgt i sommer.

På vei inn portene på Anfield, kan West Hams Jarrod Bowen være, ifølge The Athletic.

PSG ønsker seg Paul Pogba, men er nødt til å selge spillere før de kan gå etter franskmannen, skriver Sky Sports.

Manchester United leder over Arsenal i kampen om å signere Wolves-midtbanespiller Ruben Neves, skriver Talksport. Neves har en prislapp på drøye 425 millioner kroner.

United ligger ikke på latsiden i sommer, og har tilbudt Bayern München spiller Leon Goretzka en kontrakt verdt nesten 2,5 millioner kroner i uka når tyskerens kontrakt med Bayern går ut etter kommende sesong, skriver Daily Mail. United må imidlertid være forberedt på konkurranse fra Real Madrid, ifølge Bild.

Aston Villa har kommet langt i forhandlingene om en overgang for Norwich' Todd Cantwell, skriver Football Insider. Villa skal også være klare for å forsøke seg på Bayer Leverkusen-ving Leon Bailey, som er verdsatt til rundt 300 millioner kroner, ifølge Daily Mail.

Jesse Lingard er en ettertraktet mann, etter at han storspilte på utlån til West Ham andre halvdel av forrige sesong. West Ham ønsker å sikre seg Lingard permanent, men nå har også Everton kastet seg inn i kampen, skal vi tro The Sun. Ifølge 90 minutes har West Ham-manager David Moyes sett seg ut Chelseas Ross Barkley som et alternativ dersom det ikke blir en Lingard-overgang.

Newcastle håper å komme til enighet med Southampton om en avtale for midtbanespiller Mario Lemina denne uken. Ifølge Daily Mail vil gaboneseren koste om lag 50 millioner kroner.

Donny van de Beek ønsker å bli i Manchester United, til tross for interesse fra klubber i Italia, Spania og Tyskland, skriver Manchester Evening News.