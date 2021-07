Korona-gransking sjokkerer Kina

Forrige uke sa WHO-topp Tedros Adhanom Ghebreyesus at teorien om at koronaviruset oppstod ved en lekkasje fra et laboratorium i Kina hadde blitt avfeid «for tidlig». Tedros ga uttrykk for at teorien burde etterforskes nærmere, og ba kinesiske myndigheter dele all tilgjengelig informasjon fra laboratoriene før og under utbruddet.

Torsdag svarer Kinas visehelseminister Zeng Yixin. Han sier laboratorium-teorien strider mot sunn fornuft, og er sjokkert over WHOs ønske om å etterforske den nærmere. Det skriver Associated Press.

Ifølge Yixin innehold laboratoriet i Wuhan ingen virus som kunne smitte til mennesker. Ministeren påpeker at Kina har kommet med gjentatte avklaringer rundt laboratoriet i Wuhan, og motsetter seg WHOs plan for videre etterforskning.

– Det er umulig for oss å godta en slik etterforskning av opphavet, sier Yixin på en pressekonferanse.

Samtidig som WHO kunngjør at de vil granske virusets opphav nærmere, er amerikansk etterretning godt i gang med sin etterforskning. Ifølge CNN mener etterretningsmiljøet at det nå er like sannsynlig at viruset oppsto i et laboratorium som i naturen. Amerikanerne har derimot ikke funnet noen konkrete bevis i favør av den ene eller andre teorien.