På ett år er Lillestrøm snudd på hodet: – Måten vi har gjort det på er formidabel

20. juli 2020: Lillestrøm taper 0-1 hjemme mot Stjørdals-Blink. Nederlaget blir starten på en bekmørk periode. En knapp måned senere ligger de på 10.-plass i Obos-ligaen.

21. juli 2021: Stabæk beseires 3-2 på Nadderud og de gule ligger på 6. plass i Eliteserien etter tolv spilte kamper. «Fugla» har ikke tapt på åtte kamper.

På under ett år har Lillestrøm klatret 20 plasser i Norges to øverste divisjoner. Klubbens kaptein Thomas Lehne Olsen (30), som scoret to ganger mot Stabæk onsdag kveld, har vært med på alt fra nedrykk til opprykk på Åråsen.

– Det er jo en klar nivåforskjell om du ser på hvordan vi lå an etter ti serierunder i fjor. Det er dag og natt. Det er veldig kjekt å se at vi har utviklet oss både som enkeltspillere og som lag. Jeg er mektig imponert over spillergruppa og støtteapparatet, og håper vi kan fortsette å utvikle oss sammen med dem.

– Man ble rådløs

Den rutinerte spissen beskriver lagkameratene som gode fotballspillere og roser støtteapparatet i klubben. Han mener lagånden er mye av hemmeligheten bak de gode resultatene det siste året.

– Vi er en kameratgjeng og vi vil hverandre det beste. Vi jobber for hverandre og det er klart, når det er det som ligger i bunnen, så er det lettere å utfolde seg. Det er mye morsomt på gang. Jeg tror med denne spillergruppa vil utvikle seg enda mer.

BRENNHET: Thomas Lehne Olsen under tapet mot Stjørdals-Blink i 2020. Ett år etter står han med 11 mål på 12 kamper i Eliteserien. Foto: Annika Byrde / NTB

For tilbake i Obos-ligaen vil ikke Lehne Olsen. Han beskriver tiden på nest øverste nivå som en tung tid for den tradisjonsrike klubben, som aldri hadde rykket ned før den famøse kvalifiseringskampen mot Start i 2019.

– Det er klart, det var tøft. Det var mye forventninger til Lillestrøm og vi hadde mye forventninger til oss selv også, ikke minst. Å ligge på 10. plass i Obos etter ti runder - man ble jo litt rådløs. Vi sto i det og vi ble enige om at vi skulle gjøre det sammen og måten vi gjorde det på synes jeg var formidabel.

Geir Bakke ble ansatt som mannen som skulle lede Lillestrøm tilbake til Eliteserien. Starten i ny jobb ble tung, og flere LSK-legender fryktet til og med for at den dårlige formen kunne sende laget ned til andredivisjon.

Så fikk Bakke sving på sakene.

– Etter ti kamper i fjor så lå vi på tiendeplass eller noe sånt... Vi har hatt en fin kurve, vi har jo det, sier Bakke til TV 2.

– Hvordan vil du beskrive reisen?

– Oi, den er seig! Jeg kan si at den har vært fin, sier han med et glimt i øyet, tydelig mør etter lange intervjuer med den fremmøtte pressen på Nadderud.

Tre politipatruljer til Åråsen

En annen spiller som har vært med gjennom hele klubbens fall og gjenreisning er Daniel Gustafsson.

– Det har vært opp og ned. Jeg kom hit i 2019, så fikk vi et nytt trenerteam med Geir Bakke og Petter Myhre, som har betydd mye. Vi har fått en annen spillestil, fått inn mye bra og unge spillere som har kommet opp i gruppen. Vi spiller bra, jobber hardt hver dag. Det har vært en prosess fra dag én, egentlig, forklarer svensken.

NEDRYKKET: Daniel Gustafsson scoret i kvalik-thrilleren mot Start i 2019. «Alle» vet hvordan det endte. Foto: Terje Pedersen / NTB

Spesielt godt husker han episoden da illsinte supportere ventet på spillerbussen utenfor Åråsen, etter at han og lagkameratene kun klarte uavgjort mot Jerv i Grimstad.

Politiet sendte tre patruljer til Åråsen.

– Selvfølgelig. Det var tøft, liksom. Det var en tøff greie vi måtte gjennom som lag, sier Gustafsson, før han fortsetter:

– Det var vi i spillergruppen som måtte tro på det hele tiden. Det var kanskje et fåtall supportere som... Det vil det jo alltid være. Vi tok oss gjennom det som gruppe, og nå er vi her, sier 30-åringen.

Nå puster Lillestrøm Eliteseriens topplagene i nakken fra sin sjetteplass. «Fugla» er bare to poeng bak medaljeplass.

– Det har vært perioder som har vært vanskelige, som i fjor. Vi har klart å snu det, rykke opp og nå har vi bare fortsatt... Nei, vi skal fortsette å kjøre hele tiden, konstaterer Gustafsson.